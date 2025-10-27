プラットフォームエンジニアリングサービスが2032年に400億ドル規模へ - 2023年58億ドルから年平均成長率約24％で拡大
2023年において、Platform Engineering Services Marketは約58億米ドルと評価されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）約23.99％で拡大し、2032年には約401億米ドルに達すると予測されています。これは、デジタル変革を推進する組織が、ソフトウェア開発とデプロイメントのプロセスを効率化し、信頼性の高いシステムインフラを構築するためにプラットフォームエンジニアリングサービスを積極的に採用しているためです。
特に、金融・保険（BFSI）、通信、小売といった主要セクターにおいて、開発（DevOps）とサイト信頼性エンジニアリング（SRE）チームが連携を強め、インフラ自動化の活用による手作業の削減や、クラウド・ネイティブなプラットフォーム展開の加速が見られます。さらに、内部開発者プラットフォーム（IDP）、Kubernetesオーケストレーション、プラットフォームを“製品”として扱う戦略といった新たなトレンドも浮上しており、これらがサービス採用をさらに後押ししています。
セグメンテーション分析
サービス別
サービス別で見ると、2023年時点で「設計・アーキテクチャ」セグメントが市場をリードしています。これは、堅牢な内部開発者プラットフォーム構築において基盤となる設計・アーキテクチャが、開発チームのワークフロー、CI/CDパイプライン、クラウド・ネイティブ展開を確実に支えるため、企業が優先的に投資しているためです。マイクロサービスやコンテナベースのアーキテクチャの複雑化が進むにつれて、この領域の需要はさらに高まると見られます。
一方、「最適化・パフォーマンスチューニング」セグメントは、既存の開発プラットフォームの効率を最大化したいという企業のニーズを背景に、最も高いCAGRでの成長が予想されています。コンテナオーケストレーション、可観測性ツール、インフラストラクチャ・アズ・コード（IaC）の採用拡大に伴い、パフォーマンス改善、レイテンシ低減、リソース利用率向上といった要件が強まっており、プラットフォームの稼働率改善・デプロイ時間の短縮を目指す企業にとって、重要なサービス領域となっています。
展開方式別
展開方式で見ると、クラウド型のセグメントが2023年時点で約69％の収益シェアを占めています。これは、企業がスケーラブルで柔軟なソリューションを求め、モダンなツールと統合した開発・展開パイプラインを構築しているためです。Kubernetesやコンテナ化、サーバーレスアーキテクチャを活用する動きが加速しており、クラウドプラットフォームの優位性が強まっています。
ただし、オンプレミス型の展開方式も、データプライバシー、規制遵守、レガシーシステムとの統合を重視する金融・防衛・医療といった業界を中心に、最も高いCAGRで成長することが見込まれています。こうした企業は、クラウドのメリットを享受しながらも、自社インフラ内で内部開発者プラットフォームを構築・運用する傾向が強まっており、クラウドライクな敏捷性を備えたオンプレミスソリューションが今後の成長を牽引すると予想されます。
