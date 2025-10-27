「賭ケグルイ ALL IN」事前登録3万件突破！限定イラストを初公開！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123にて事前登録受付中のブラウザゲーム「賭ケグルイ ALL IN」において、事前登録者数が3万件を突破したことを発表いたします。これを記念し、ゲーム限定の特別イラスト2点を初公開します。

■ファン必見！新情報は公式SNSで続々公開中！

事前登録3万件突破を受け、「賭ケグルイ ALL IN」では、さらに多くのユーザーに楽しんでいただけるよう豪華特典の追加や各種キャンペーンの開催を予定しております。ゲーム内で使用できるアイテムの配布に加え、公式SNSでは最新情報や魅力的なビジュアルを随時公開してまいります。

本作は、ゲームサービス「G123」で提供されるブラウザゲームです。スマートフォン、タブレット、パソコンのWebブラウザ上で、いつでもどこでも手軽にプレイいただけるため、幅広いユーザーにお楽しみいただけます。

今回初公開の限定イラストは、「夢子＆妄」「綺羅莉＆清華」のペアをフィーチャーしており、各キャラクターの個性や関係性がより一層感じられる特別な内容となっています。

「賭ケグルイ ALL IN」は、人気アニメ『賭ケグルイ』の世界観を忠実に再現しつつ、オリジナルバトルや多彩なゲームモードを搭載した新感覚のすごろくRPGです。今後もユーザーの期待に応えられるよう、質の高いコンテンツ制作に努めてまいります。

事前登録は引き続き受付中です。公式LINE、公式Xおよび公式ページよりご登録いただけますので、ぜひこの機会にご参加ください。

・夢子＆妄

・綺羅莉＆清華

■事前登録キャンペーン開催！

事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。

1.公式LINEの友達追加で登録：https://lin.ee/DSRqirZ

2.公式X(旧Twitter)のフォローで登録：https://x.com/kakegurui_allja

3.公式サイトから登録：https://s.g123.jp/r3a9ge2d

キャンペーンの参加件数に応じて、サービス開始時に豪華アイテムを全員にプレゼントいたします。

1万件：1つ星のカードパック

3万件：1つ星のカードパック+2つ星のカードパック

5万件：1つ星のカードパック+2つ星のカードパック+3つ星のカードパック+サイコロ100個

■どのペアが好き？相性診断キャンペーンを開催！

相性診断キャンペーンを公式Xにて開催中です。「夢子＆妄」「綺羅莉＆清華」「芽亜里＆リリカ」から好きなペアを選んでキャンペーンに参加すると、今日の2人の相性が分かります。また、キャンペーンに参加した方の中から抽選でAmazonギフト券1万円分が当たりますので、ぜひこの機会に公式Xをフォローしてキャンペーンへご参加下さい。

公式Xはこちら：https://x.com/kakegurui_allja

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：賭ケグルイ(https://g123.jp/game/kakegurui?lang=ja) ALL IN

ジャンル：戦略すごろく

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

※ゲーム内で得られる資金等の換金は不可

■アニメ「賭ケグルイ××」とは

良家の子女が集う名門、私立百花王学園。

ギャンブルで支配されたこの学園の頂点に君臨するのは、

弱者の人生を支配し、政財界にすら影響力を持つ絶対的な支配者、生徒会だった。

しかし、生徒会長の桃喰綺羅莉は突然、生徒会の解散・総選挙を宣言する。

選挙のルールは一人一票。全生徒に学園の頂点を目指すチャンスが与えられる。

カオスと悦楽を求める綺羅莉の思惑による選挙戦。

さらに、その機に乗じ、新たな脅威が訪れる。

百喰一族――綺羅莉と夢子に連なる者たちが。

蛇喰夢子と友情を深めてきた鈴井涼太、早乙女芽亜里、皇 伊月の４名は、

この仕組まれた総選挙の中、自らの信念をかけた闘いを迫られる。

弱肉強食の学園で「餌」となるか、他を喰らい生態系の「長」となるか。

ギリギリの選択が心を揺さぶる「究極の選挙バトルロイヤル」がいま始まる！

公式サイト：https://kakegurui-anime.com/

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/(https://ctw.inc/)

