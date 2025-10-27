『じゃらんスペシャルウィーク』が10月31日より開始

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が運営する旅行予約サイト『じゃらんnet』は、お得に旅を予約いただけるキャンペーン「じゃらんスペシャルウィーク」を10月31日（金）に開始することをお知らせいたします。同キャンペーンは限定の半額プランやクーポン利用で最大約25%オフになるなど、非常にお得に予約が可能です。物価高でお得に対するニーズが高まる中、紅葉狩り旅や冬旅に最適な期間限定セールです。

■紅葉狩り旅・冬旅の予約におすすめ！「じゃらんスペシャルウィーク」のお得概要

「じゃらんスペシャルウィーク」は、限定の半額プランや、最大10,000円分のクーポンなど、旅を非常にお得に予約することができるキャンペーンです。その「じゃらんスペシャルウィーク」を10月31日（金）午前10時より開始いたします。

キャンペーンは10月31日（金）から11月19日（水）に実施し、毎回好評いただいている「じゃらんスペシャルウィーク」限定の半額プラン（※1）も登場します。またキャンペーンで配布されるクーポンには複数の種類があり、一部は併用可能です（※2）。セールプランでクーポンを利用することにより最大約25%オフになるなど、お得に予約いただくことができます（※3）。

さらに今回は、10月27日（月）10:00 ～ 30日（木）23:59の事前エントリーと対象プラン予約で、2,020名に1,000ポイント（じゃらん限定ポイント）をプレゼントするキャンペーンも実施しています。詳細は以下HPをご確認ください。このチャンスにぜひ、紅葉狩りや冬に向けた旅行をご検討ください。

https://www.jalan.net/theme/specialweek/

※1：半額プランが全プランに占める割合は約1.9%です。（2025年10月3日時点）

※2：『じゃらんnet』の掲載宿泊施設で使える最大10,000円分などの「宿泊施設クーポン」と、一部の厳選宿で使用できる「じゃらんクーポン」

※3：スペシャルウィーク対象プランで5%、クーポン各種を併用で最大20%お得になり、合計で最大25%お得になります。詳細はこちらからクーポン各種の条件をご確認ください。一部、20％以上お得になるクーポンもございます。セール期間中、スペシャルウィーク対象プランのなかでも、5％以上お得とならない場合もございます。また『じゃらんnet』上で販売されているプランには、スペシャルウィーク対象プランではないものもあります。

■「じゃらんスペシャルウィーク」の詳細

キャンペーン期間

2025年10月31日（金）～11月19日（水）

お得内容

■限定プラン

「じゃらんスペシャルウィーク」5％以上OFFプラン、「じゃらんスペシャルウィーク」限定半額プラン、ポイント10%還元・保証プランなど

■クーポン

・宿泊施設クーポン：最大10,000円分の対象プランで使えるクーポン、最大10,000円分のじゃらん掲載宿泊施設で使えるクーポンなど

・じゃらんクーポン：一部の厳選宿で使用できるクーポンや、11月2日（日）～11月3日（月・祝）の2日間に一部施設限定で使用できるクーポンなど

・その他のクーポン：『じゃらんレンタカー』『じゃらん遊び・体験予約』『じゃらんパック』で使えるクーポンなど

■ポイントプレゼントキャンペーン

10月27日（月）～30日（木）の事前期間中にエントリーの上、「じゃらんスペシャルウィーク」期間中に対象プランを予約すると2,020名に1,000ポイント（じゃらん限定ポイント）をプレゼントします。

・エントリー期間：2025年10月27日（月）10:00 ～ 2025年10月30日（木）23:59

・予約対象期間：2025年10月31日（金）10:00 ～ 2025年11月19日（水）23:59

・宿泊対象期間：2025年11月1日（土）チェックアウト ～ 2025年12月31日（水）チェックアウト

・対象プラン： 2025年10月31日（金）10:00 ～ 2025年11月19日（水）23:59に、「じゃらんスペシャルウィーク」内のページから検索し該当するプランが対象となります

※クーポンやプランなどは予定数に達し次第、終了いたします

※クーポン等の使用条件はキャンペーンページをご確認ください

※事前の予告なく内容・期間などが変更になる可能性があります

