【21LIVE】贈って、もらって、盛り上がる！秋のスペシャルギフトウィーク『総額30万GOLD！秋まつりイベント』開催決定！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、11月1日（土）より『総額30万GOLD！秋まつりイベント』を開催いたします。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼期間限定の秋イベント／
ギフトを集めて、総額30万GOLDの頂点へ！
11月1日（土）から11月7日（金）までの期間、『総額30万GOLD！秋まつりイベント』を開催します。
イベント期間中に「秋まつりギフト」を受け取ると自動的にエントリー完了。
集めたギフト数に応じて順位が決まり、上位入賞者には総額30万GOLDを山分けでプレゼントいたします。さらに、21位の参加者には特別報酬もご用意！
秋の夜空を眺めながら、ファンと一緒に熱いギフトバトルを楽しもう！
＞＞注目のプライズ
1位：100,000 GOLD
2位：70,000 GOLD
3位：50,000 GOLD
4位：20,000 GOLD
5位：10,000 GOLD
6～7位：7,500 GOLD
8～10位：5,000 GOLD
11～15位：2,500 GOLD
16～20位：1,000 GOLD
21位：2,500 GOLD
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
11月1日（土）～11月7日（金）
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
