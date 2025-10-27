1/10(土)・11(日)「2026 WINTER ENGLISH DAY CAMP」北海道ボールパークFビレッジで開催！小学3～6年生対象、実践的な英会話を学ぼう！

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

北海道ボールパークFビレッジでは、2026年1月10日(土)・11日(日)「2026 WINTER ENGLISH DAY CAMP ~【通学型】イングリッシュキャンプ at F VILLAGE~」を開催いたします。2025年の夏休みに引き続き、2回目の開催です。

このプログラムでは英会話指導のノウハウを持つ（株）アイエスエイの外国人講師と一緒に、エスコンフィールドHOKKAIDO内の施設で遊びやデモンストレーションを通じて「生きた英語」を学んでいただけます。プログラムは基本的にすべて英語で行われますが、初めて英語を学ぶお子さんも楽しめる内容となっております。

宿泊を伴わない1日単位の参加となりますので、ぜひお子さまの冬休みの予定に合わせてご参加ください。

※写真は2025年夏休み開催時

開催概要

＜日程＞

2026年1月10日(土)・11日(日)

各日8時45分集合 、16時解散

※宿泊を伴わない1日単位のご参加（通学型）となります

※複数日のお申込みも可能ですが、2日間とも同様のプログラムとなります

＜対象＞

小学3～6年生

＜定員＞

各日程40名様（最少催行人員各日程20名様）

＜費用（税込）＞

各日程16,800円

※1日当たりの費用となります

＜会場＞

各日程のプログラムを参照ください。

＜プログラムへのお問合せ＞

（株）アイエスエイ fit@isa.co.jp

＜参加申込＞

下記申込フォームから必要情報を記入し、お申込みください。

プログラム

お申込みはこちら :https://www.isa.co.jp/program/1day_fvillage_25win.html#schedule■1月10日(土)・11日(日)共通＜Lesson1～Lesson3＞

エスコンフィールドHOKKAIDO内の会議室にて実践的な英会話授業

テーマ：「先生の出身国の遊びを英語で学ぼう」ほか

＜Lesson4～Lesson5＞

エスコンフィールドHOKKAIDO内を散策しながらクイズに答えるスタジアム・アベンチャーに参加

テーマ：「英語でエスコンフィールドHOKKAIDOについて学ぼう！」ほか

ファイターズ球団マスコット「フレップ」または「ポリー」も参加予定です。

＜Lesson6＞

クロージングセレモニーほか

※プログラムの内容は変更になることがございます

詳細はこちら :https://www.isa.co.jp/assets/curriculum_fvillage_25win.pdf

＜特典＞

参加者全員にファイターズロゴ入りオリジナルシャープペンシルをプレゼント。

tower eleven onsen & sauna 特別割引

※写真はイメージ

通常2,500円の一般温浴チケット（おとな、1日券 スタンダードプラン）がENGLISH DAY CAMPご参加者のご家族様に限り1,737円（イイナサウナ）の特別価格でご利用いただけます。

お子様がENGLISH DAY CAMPにご参加の間や送迎の前後にゆっくりとお楽しみください。「研修のしおり」をTOWER 11の3階温浴施設フロントでご提示ください。

※なお、小学生以下のお子様は、通常料金が1,250円のところ、500円にてご利用いただけます。また、ご参加当日のみ有効です。入浴される場合は、駐車場料金が別途必要となります

tower eleven onsen & sauna

“フィールドを一望できる球場内天然温泉とサウナ”は世界初。半屋外の水着着用ゾーンには、フィールドを見下ろす24席の“ととのえテラスシート”があり、サウナ室や浴槽からも試合を見ることができるエンターテイメント性あふれる温浴施設。

屋内バーゾーンには球場内醸造のオリジナルクラフトビール、各種ドリンクや軽飲食を楽しめる空間を完備しています。

＜申込締切＞

12月7日(日)

＜お申込後の流れ＞

申込フォームに記入いただいたメールアドレス宛に改めてご案内をお送りします。

ご来場前に必ずご一読ください。

＜注意事項＞

- イベント会場までは保護者の方の送迎をお願いいたします- ご昼食及び飲み物は各自ご持参をお願いいたします- 持ち物や集合場所の詳細は研修のしおり（開始1週間前送付）をご確認ください- キャンセルする場合は、既定のキャンセル料がかかります- 詳細な注意事項は、こちら(https://www.isa.co.jp/assets/domestic/generalinformation.pdf)からご確認ください

＜主催＞

（株）アイエスエイ、（株）ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

＜後援＞

旭川市教育委員会、北広島市教育委員会、札幌市教育委員会、函館市教育委員会、北海道PTA連合会、（五十音順）