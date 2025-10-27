1/10(土)・11(日)「2026 WINTER ENGLISH DAY CAMP」北海道ボールパークFビレッジで開催！小学3～6年生対象、実践的な英会話を学ぼう！
北海道ボールパークFビレッジでは、2026年1月10日(土)・11日(日)「2026 WINTER ENGLISH DAY CAMP ~【通学型】イングリッシュキャンプ at F VILLAGE~」を開催いたします。2025年の夏休みに引き続き、2回目の開催です。
このプログラムでは英会話指導のノウハウを持つ（株）アイエスエイの外国人講師と一緒に、エスコンフィールドHOKKAIDO内の施設で遊びやデモンストレーションを通じて「生きた英語」を学んでいただけます。プログラムは基本的にすべて英語で行われますが、初めて英語を学ぶお子さんも楽しめる内容となっております。
宿泊を伴わない1日単位の参加となりますので、ぜひお子さまの冬休みの予定に合わせてご参加ください。
※写真は2025年夏休み開催時
開催概要
＜日程＞
2026年1月10日(土)・11日(日)
各日8時45分集合 、16時解散
※宿泊を伴わない1日単位のご参加（通学型）となります
※複数日のお申込みも可能ですが、2日間とも同様のプログラムとなります
＜対象＞
小学3～6年生
＜定員＞
各日程40名様（最少催行人員各日程20名様）
＜費用（税込）＞
各日程16,800円
※1日当たりの費用となります
＜会場＞
各日程のプログラムを参照ください。
＜プログラムへのお問合せ＞
（株）アイエスエイ fit@isa.co.jp
＜参加申込＞
下記申込フォームから必要情報を記入し、お申込みください。
お申込みはこちら :
https://www.isa.co.jp/program/1day_fvillage_25win.html#schedule
プログラム
■1月10日(土)・11日(日)共通
＜Lesson1～Lesson3＞
エスコンフィールドHOKKAIDO内の会議室にて実践的な英会話授業
テーマ：「先生の出身国の遊びを英語で学ぼう」ほか
＜Lesson4～Lesson5＞
エスコンフィールドHOKKAIDO内を散策しながらクイズに答えるスタジアム・アベンチャーに参加
テーマ：「英語でエスコンフィールドHOKKAIDOについて学ぼう！」ほか
ファイターズ球団マスコット「フレップ」または「ポリー」も参加予定です。
＜Lesson6＞
クロージングセレモニーほか
※プログラムの内容は変更になることがございます
詳細はこちら :
https://www.isa.co.jp/assets/curriculum_fvillage_25win.pdf
＜特典＞
参加者全員にファイターズロゴ入りオリジナルシャープペンシルをプレゼント。
※写真はイメージ
tower eleven onsen & sauna 特別割引
通常2,500円の一般温浴チケット（おとな、1日券 スタンダードプラン）がENGLISH DAY CAMPご参加者のご家族様に限り1,737円（イイナサウナ）の特別価格でご利用いただけます。
お子様がENGLISH DAY CAMPにご参加の間や送迎の前後にゆっくりとお楽しみください。「研修のしおり」をTOWER 11の3階温浴施設フロントでご提示ください。
※なお、小学生以下のお子様は、通常料金が1,250円のところ、500円にてご利用いただけます。また、ご参加当日のみ有効です。入浴される場合は、駐車場料金が別途必要となります
tower eleven onsen & sauna
“フィールドを一望できる球場内天然温泉とサウナ”は世界初。半屋外の水着着用ゾーンには、フィールドを見下ろす24席の“ととのえテラスシート”があり、サウナ室や浴槽からも試合を見ることができるエンターテイメント性あふれる温浴施設。
屋内バーゾーンには球場内醸造のオリジナルクラフトビール、各種ドリンクや軽飲食を楽しめる空間を完備しています。
＜申込締切＞
12月7日(日)
＜お申込後の流れ＞
申込フォームに記入いただいたメールアドレス宛に改めてご案内をお送りします。
ご来場前に必ずご一読ください。
＜注意事項＞
- イベント会場までは保護者の方の送迎をお願いいたします
- ご昼食及び飲み物は各自ご持参をお願いいたします
- 持ち物や集合場所の詳細は研修のしおり（開始1週間前送付）をご確認ください
- キャンセルする場合は、既定のキャンセル料がかかります
- 詳細な注意事項は、こちら(https://www.isa.co.jp/assets/domestic/generalinformation.pdf)からご確認ください
＜主催＞
（株）アイエスエイ、（株）ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント
＜後援＞
旭川市教育委員会、北広島市教育委員会、札幌市教育委員会、函館市教育委員会、北海道PTA連合会、（五十音順）