もう、暖房不要。ー１０℃でも１枚で不思議なほどに暖かい着る布団『コスモダウン　はんてん』が登場！

モリリン株式会社

繊維専門商社のモリリン株式会社（本社：愛知県一宮市/代表取締役社長：森 俊輔）は、ライフスタイルの変化やおうち時間を快適にすごしたいというニーズを受け、またサステナブルな環境・社会の実現を目指し、より未来志向な日常をおくるためのライフスタイル製品の開発をすすめております。

モリリンリビンググループは2025年10月より、新プロジェクト「真冬でも暖房不要。薄くて暖かい着る布団 コスモダウン はんてん」をアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて販売スタートしました。

クラウドファンディングページ：https://www.makuake.com/project/cosmodown-hanten/

【日本発】真冬でも1枚で暖房不要。薄くて暖かい、着る布団『コスモダウン はんてん』が新登場！

応援購入金額累計3.5億円以上を達成したモリリン株式会社のコスモダウンシリーズから寝室以外でも暖房不要で暖かい『はんてん』が新たに

リリース。

【プロジェクト概要】

公開期間： 2025年10月22日（水）～2025年12月22日（月）

展開カラー： ブラック×ダークグレー

原産国： 中国製

【本件に関する営業窓口】

モリリン株式会社 リビングG 担当：文森 koki.fumimori@moririn.co.jp（e-mail）

【報道関係者様からのお問合せ先】

モリリン株式会社 総合企画室

info.tokyo@moririn.co.jp（e-mail）