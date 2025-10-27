ストリートミュージシャンの新聖地『日本橋 Music Liver』

株式会社スパート

日本橋 Music Liver 実行委員会（株式会社スパート 本社：東京都中央区日本橋室町 代表取締役：嶋崎琢也）では、日本の芸能文化を支え続けてきた東京日本橋にて、次世代アーティストの発掘を目的としたストリートライブイベント、「日本橋 Music Liver」を毎週金曜日開催している。

全国でも数少ない地域公認のストリートイベントで、プロアーティストからも注目が集まっている同イベントでは、これまで110組を越えるストリートミュージシャンが好演。行き交うオフィスワーカーや訪日旅行客が足を止め温かい声援を送る場面が多く見られ、地下歩道ならではの天候に左右されず、気温も保たれる会場は、ストリートミュージシャンサイドからも大好評となっている。

ライブの様子は、注目のYouTubeチャンネル『Tokyo Street Live 4K』により生配信とアーカイブ化がなされ、アーティストの内面に迫るインタビューは、ご当地メディア『日本橋チャンネル』がそれぞれ担当する。

現在、SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）、BRONZE STAGE（日本橋案内所前）の二つのステージが設けられ、SILVER STAGEは隔週金曜日（第2第4金曜日）、BRONZE STAGEは毎週金曜日に実施している。

SILVER STAGE（日本橋室町三丁目地下歩道）BRONZE STAGE（日本橋案内所前）会場図

ストリートミュージシャンの登竜門的イベントとすべく、登録アーティストのみが参加できるコンテスト形式のライブ企画や、アワード的な総決算イベントも用意、名実ともにメジャーデビューへの道が開かれ、単にストリートステージを提供するだけにとどまらない企画を日本橋 Music Liver では提供している。

エリア内の商業施設や地域の商店とコラボレーションを行なうことにより、エリアの方々の理解にも努め、アフターステージには、同じエリアの飲食店でファン交流イベントを実施するなど、充実した連動施策が用意されている。

ステージ設備も備えたAGORA CAFE

注目の10/31は、2024年12月から路上ライブ等で活動中のまゆらと、現役大学生シンガーソングライターの崎山木乃、「言いたいけど、言えない」想いをテーマに東京を中心に活動する絹（SOWA）が、それぞれ自慢のパフォーマンスを披露する。

いま注目のアーティストによる白熱のライブに期待したい。

10/31ステージ詳細

【実施時間】

17:30～ BRONZE STAGE まゆら

18:20～ BRONZE STAGE 崎山木乃

19:10～ BRONZE STAGE 絹（SOWA）

【実施場所】

日本橋案内所前 *COREDO室町1地下1階：BRONZE STAGE

【入場料】

無料

※諸事情により、実施場所・時間・出演アーティスト等が変更となる場合がございます。公式サイト、公式SNSをご確認ください。

【出演アーティストプロフィール】

まゆらまゆら

2024年12月から路上ライブ等の活動をスタート。

「私の歌で少しでも皆さんの日々を、心を、支えられる存在になれますように🪶」

さきやま きの崎山木乃

現役大学生のシンガーソングライター。

2023年にオリジナル曲でのライブ活動を開始。現在は出身地である千葉や都内を中心に行う。

TikTokでのカバー動画では、21万再生を記録する等、snsでの活動も精力的に行っている。

2024年の10月、1st single「yurei」をリリース。

そわ絹（SOWA）

愛知県出身シンガーソングライター。

15歳の頃音楽活動を始め、路上ライブを中心に全国でライブをする。2017年にはライジング系列の事務所に所属し、ユニバーサルミュージックからメジャーリリースを果たす。現在は「言いたいけど、言えない」想いをテーマに東京を中心に活動している。

公式SNS / HP

公式ウェブサイト https://nmusicliver.jp/

X https://x.com/NML_info

TikTok https://www.tiktok.com/@info_nml?lang=ja-JP

Instagram https://www.instagram.com/nml___official/

日本橋 Music Liver 概要

10月以降、一部日程を除き、毎週金曜の開催となります。

※10月2週、12月1週は、木曜開催予定

【実施期間】 2025年4月3日（木）～

【実施時間】 17:30～20:00

【実施場所】

日本橋案内所前（COREDO室町1地下1階）※毎週金曜日

日本橋室町三丁目地下歩道（COREDO室町テラス地下1階）※第2第4金曜日

※いずれも東京都中央区日本橋室町（東京メトロ三越前駅直結）

【協力】

Tokyo Street Live 4K https://youtube.com/@tokyostreetlive4k

日本橋チャンネル https://www.youtube.com/@ch-xi7ts