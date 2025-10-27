日韓共同開発コスメブランド「tilnus（ティルナス）」からまばたきのたび、パールがきらめく6色アイ＆ハイライトパレットが新発売 イメージモデル・NiziUの“パールコア”な新ビジュアルも公開！

株式会社Rainmakers

日韓共同開発のコスメブランド「tilnus（ティルナス）」は、輝くパールが目元を彩る6色アイ＆ハイライトパレット「パールコア アイパレット」を新発売いたします。

11月12日（水）より「tilnus」公式オンラインストア、「@cosme」の公式通販「@cosme SHOPPING」と全国の「@cosme STORE」にて先々行販売。また同日より「@cosme TOKYO」にてポップアップを開催いたします。11月14日（金）からは東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」で開催するポップアップストアにて先行販売、11月19日（水）より全国発売いたします。

「@cosme」と「Glowpick」の口コミを分析し、日韓それぞれのトレンドやユーザーの声を参考に、これまで市場になかったアイテムを企画・開発する「tilnus（ティルナス）」。これまで塗って1分経つとパールが浮き出る新感覚のティントリップやレベル別のパールを配合した12色のリップバームを展開してきました。

今回発売する「パールコア アイパレット」は、ブランドのアイデンティティでもある“パール”を新たな形に落としこんだ新商品。韓国でトレンドの多色パレットや華やかなグリッターに、日本のトレンドである洗練されたナチュラルカラーを掛け合わせ、そこにtilnusならではのパール感をプラス。光を受けてきらめくパールのように、繊細で洗練された美しさと透明感を、自分らしいファッションやメイクで表現する“パールコア”の世界観を体現した、まばたきのたびにパールがきらめく6色アイ&ハイライトパレットとなっています。

色数が多すぎると使いこなせない、少なすぎるとメイクがマンネリになりがち、そうしたちょっとしたお悩みに応えるべく6色構成を採用。きらめくシマーカラーのほか、存在感のある大粒パールカラーとぷにぷにとした新感覚テクスチャーでハイライトにも使える繊細パールカラーをセットすることで、きらめきの異なるパールが目元に立体感と輝きをプラスしてくれます。1つのパレットに華やかなカラーから締め色で使えるブラウン系まで揃っているので、デイリーメイクから特別な日のメイクまで色々なアイルックを楽しめるのが魅力。ポーチに入るコンパクトなサイズ感は、お出かけや旅行先にも気軽に持ち運べます。新しい色や組み合わせに思わずトライしたくなる6色パレットで、まばたきするたびにときめきを感じさせる“パールコア”なアイメイクをぜひお楽しみください！

イメージモデル・NiziUの新ビジュアルも公開！

新商品の発売に伴い、イメージモデル・NiziUの新ビジュアルを公開いたします。やわらかな光が降り注ぐなか、白を基調とした透け感のあるシアー素材やレースなど、それぞれ異なるディテールの衣装に身を包んだNiziU。メイクはメンバーそれぞれに合わせた「パールコア アイパレット」を使い、パールの輝きを目元にプラス。NiziUの上品で洗練された美しさをより一層際立たせた“パールコア”な世界観の新ビジュアルが完成しました。

光とパールのきらめきに包まれた、見る人を魅了する新ビジュアルにぜひご注目ください！

【NiziU プロフィール】

「Nizi Project」から生み出された9人組ガールズグループ。2020年のデビュー以来、数多くの偉業を達成し、2022年の東阪ドーム公演、2023年のZOZOマリンスタジアムでの初のスタジアム公演などを次々に成功させ、2023年10月には韓国デビューを果たし、日本・韓国のみならず今もなお全世界を席巻。現在、自身“最多公演数”かつ、初のホールツアー「NiziU Live With U 2025 “NEW EMOTION : Face to Face”」を開催中。新曲「(ハート)Emotion」が話題を集めている中、11月19日に2年4か月振りの3rd Album『New Emotion』をリリースする。

「パールコア アイパレット」 商品詳細

まばたきのたび、ときめきまとうパールアイに

いろんな雰囲気のメイクが1つのパレットで楽しめる

6色アイ＆ハイライトパレットが新登場！

ティルナス

パールコア アイパレット

全4色（限定１色） 1,870円（税込）

【POINT】

テクスチャーが異なる2種類のパール

右上の大粒パールカラーは、ザクザクとしたパールで華やかな目元を演出。

右下のぷにぷにパールカラーは、ぷにぷにとした新感覚の感触で、ナチュラルに発色し透明感溢れる目元を演出。

密着力も高く、ハイライトにもおすすめです。

パールの輝きを最大化する配色設計

大粒とぷにぷに、2種類のパールがより輝くように各パレットのカラーを選定。

組み合わせによって1つのパレットで、デイリーメイクから特別な日のメイクまで色々な雰囲気のメイクが楽しめます。

美容液成分配合

セラミドNP、ヒアルロン酸Na（すべて保湿成分）

持ち運びしやすいコンパクトサイズ

持ち運びに便利なコンパクトサイズで、ポーチに入れて外出先や旅行にも気軽に持ち運べます。

＜COLOR＞

01 サンキスドマンダリン

太陽の光をたっぷり浴びた

ヘルシーなオレンジピンクパレット

＜使用メンバー＞

MAKO・MAYUKA・NINA

02 デイライトヴェール

やわらかな光を移す

ナチュラルなブラウンベージュパレット

＜使用メンバー＞

RIKU・RIMA

03 エンジェリックローズ

可憐さと柔らかさが溶け合う

ローズピンクパレット

＜使用メンバー＞

MAYA・MIIHI

【限定】04 ムーンリットアイリス

凛とした透明感と上品さをまとう

ラベンダーパレット

＜使用メンバー＞

RIO・AYAKA

【COLOR CHART】

期間限定ポップアップストア 詳細

「tilnus」の新商品発売を記念して、11月14日（金）より期間限定のポップアップストアを東京・日本橋にオープン。

テーマは、「PEARLCORE DRESS ROOM（パールコア ドレスルーム）」。会場内は新商品「パールコア アイパレット」が提案する“パールコア”な世界観を体験できる空間に。

新商品の先行販売や、豪華な購入特典もご用意してお待ちしております。この機会にぜひ足をお運びください！

＜開催概要＞

開催期間：11月14日（金）～11月18日（火）

営業時間：11:00～20:00

会場：0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋 2 丁目 9-10 L.Biz 日本橋 2F）

会場 Instagram：@0th_hub.nihonbashi(https://www.instagram.com/0th_hub.nihonbashi/)

※開催期間、営業時間は変更になる可能性がございます。

※建物に向かって右手にある階段より 2F までお上がりください。エレベーターは利用できませんのでご注意ください。

■事前入場予約サイトURL（事前予約開始日時：10月30日（木）18:00～）

https://airrsv.net/rainmakers1/calendar

※事前予約優先制となっております。ご予約いただいていない場合、ご予約いただいた方の優先案内後、順次ご案内となります。なお混雑緩和のため、事前予約をおすすめしております。

●ブランドイメージモデル「NiziU」の特大パネル＆着用衣装を展示

会場では「NiziU」の特大パネルの展示や、ビジュアル撮影でメンバーが実際に着用した衣装を展示。パネルや衣装と一緒に、ティルナスのメインビジュアルの世界観に入り込んだようなお写真を撮影いただけます。

●新商品「パールコア アイパレット」の先行販売！

11月19日（水）より全国発売する新商品「パールコア アイパレット」を、一足早く会場限定で販売いたします。

全国発売に先駆け、新商品を実際に試しながらご購入いただけます！

and more…！

追加情報はブランド公式＆ポップアップ会場公式SNSにて随時お知らせしてまいりますので、ぜひチェックしてください。

●「@cosme TOKYO」でも期間限定ポップアップストアを同時開催！

「@cosme TOKYO」1階のポップアップスペースにて、11月12日（水）～11月18日（火）の期間限定でポップアップを開催いたします。会場ではNiziUの新ビジュアルの展示や一足早く新商品「パールコア アイパレット」の先行販売を実施。この機会にぜひ足をお運びください！

＜開催概要＞

開催期間：11月12日（水）～11月18日（火）

営業時間：11:00～21:00

会場：@cosme TOKYO 1階ポップアップスペース（東京都渋谷区神宮前1丁目14番27号）

※開催期間、営業時間は変更になる可能性がございます。

tilnus（ティルナス）ブランド紹介

Sunlit days, tilnus face

光あふれる日常に、ティルナスで晴れやかな新しい私へ

Rainmakersとアイスタイル、 Glowdayz, Inc.の3社が共同で企画・開発を行い誕生した日韓共同開発コスメブランド。ブランドコンセプトは「ティルナスを通して、新しい自分を発見。日常に晴れやかな気持ちやワクワク感を届ける」。「@cosme」と「Glowpick」の口コミを分析し、日韓それぞれのトレンドやユーザーの声をアイテムに落とし込み、これまで市場にありそうでなかった商品の企画開発に力を入れている。

【tilnus公式サイト】

https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/tilnus

【tilnus公式SNS】

Instagram：＠tilnus_jp(https://www.instagram.com/tilnus_jp/)

X（旧Twitter）：＠tilnus_jp(https://x.com/tilnus_jp)

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353