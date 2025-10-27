過去最大級の出展者数「鳥フェス横浜」マリネリアで開催！

株式会社ことりカフェ

「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/)を運営する株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区 代表取締役 川部志穂）は、今週末の11月11日（土）・2日（日）に、横浜産貿ホール1階マリネリア（山下公園や中華街に隣接する場所にある、横浜市を代表する展示場）（https://www.yokohama-sanbohall.com/）1階ホール マリネリアにて、“鳥好きによる鳥好きのためのフェスタ”「鳥フェス横浜」（主催：ことりカフェ）を開催いたします。全国から多数の人気クリエイターが集合し、色とりどりの小鳥モチーフの作品や小鳥モチーフのお菓子等を対面販売。株式会社黒瀬ペットフードやCAP！（株式会社ドリームバード http://www.cap.ne.jp/）等による小鳥のご飯や、HOEI（豊栄金属工業株式会社 https://hoei-cage.co.jp/）のケージ等を販売します。

クリアファイルの特典付き！何度でも再入場可能です。※待機列は朝9時からになります。9時前はスタッフは不在となりますのでのでご注意ください。

イベント概要

日時

2025年11月1日（土） 13：00～18：00・11月2日（日） 10：00～15：00

会場

〒231-0023

神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センター1階

横浜産貿ホール マリネリア 1階展示場

https://www.yokohama-sanbohall.com/access/

入場料

当日券 500円（クリアファイルの特典付き） ※小学生以下は無料

ゲスト（50音順）

えるぽぴ・キンカちゃん・ふろしき文鳥・文一総合出版・細川博昭先生・ゆとり屋

協力

黒瀬ペットフード・豊栄金属工業・TOMOYAMASHITADESIGNSTUDIO.・野澤ファミリー

・ことのわ・NPO法人ことりのおうち・ラブリーレモン・プチコパン・Bird Fashion Ash

イラスト制作 BIRDSTORY

広い会場にたくさんのクリエイターが全国から参加！対面販売なのでコミュニケーションも楽しいイベントです。特典は「ゆとり屋」さんのキュートなイラストのクリアファイル（A5）無くなり次第、他の絵柄になります。