オンラインセミナー「タイ進出日系企業必見！タイNo.1キャリア3,300万データでトスアップ率30%を実現する新集客術」を10月29日（水）に開催

株式会社ベルシステム24（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梶原 浩、以下：当社）は、グループ企業であるTrue Touch Co., Ltd.（本社：バンコク、代表：Suphavadee Trakulboon、以下：True Touch）と、タイ市場でのデータドリブンな顧客獲得手法をテーマにしたオンラインセミナー「タイ進出日系企業必見！タイNo.1キャリア3,300万データでトスアップ率30％を実現する新集客術」を10月29日（水）に開催します。

昨今、タイ市場では多国籍企業の進出が加速し、競争がますます激化しています。特に日系企業が多く参入する製造・小売・サービス分野のうち、保険・金融・自動車・高額家電など、消費者が購入に際して比較・検討を重ねる「高関与商材」を扱う領域では、消費者の購買行動はより慎重になっています。こうした中、企業は従来のマス広告だけでは十分な成果を得られず、「良質な見込み客を効率的に獲得できない」「現地市場の理解が不十分で、ターゲット選定に苦戦している」といった課題に直面しています。

この課題を解決するため、タイの大手通信会社であるTrue Corporation Public Co., Ltd.（以下：True Corporation）傘下のTrue Touch と連携し、データドリブンなアプローチによる新しい顧客獲得スキームを開発しました。

このスキームでは、True Touchが、タイ国内で約3,300万回線を持つTrue Corporationの顧客データを活用し、顧客の行動履歴や購買履歴、職業、趣味嗜好などを解析します。この解析結果からクライアント企業のターゲットに最適な見込み顧客を高精度で選定し、架電によるアプローチをしたところ、保険商材においては対リストトスアップ率30％を実現した事例も出ています。

本セミナーでは、True Touchおよび当社で海外事業を担当するエキスパート3名が登壇し、タイ市場の最新動向やTrue Touchの顧客獲得スキームの導入事例を交えつつ、効果的な集客戦略のポイントを詳しく解説するほか、データ活用の可能性についても深く掘り下げます。

タイ市場での顧客獲得に課題を感じている企業の経営層やマーケティング、営業責任者の皆様に向けて、より実践的な知見とソリューションを紹介します。

■対象となる方

・在タイ日系企業の経営層、マーケティング・営業責任者の方

・タイ進出中、またはタイ進出を検討している日系企業の方

・B2C向けに高単価商材（保険、金融、自動車、高額電化製品等）を販売している企業の方

■セミナー概要

・日時：2025年10月29日（水）16:00～17:00

・会場：オンライン（Zoom）

・参加費：無料

・申込先URL：https://www.solution.bell24.co.jp/ja/seminar/2025_1029_CP/?utm_source=release&utm_medium=prtimes(https://www.solution.bell24.co.jp/ja/seminar/2025_1029_CP/?utm_source=release&utm_medium=prtimes)

・登壇者：

日置 一輝氏（True Touch Co., Ltd. Business Planning and Development Department Business Development Manager）

2009年にベルシステム24へ入社。国内大手通信企業向けのBPO事業において、全国で提案・立ち上げ・運営を通したマネジメントを実施。2024年、True Touchへ出向。ビジネス拡大・ベルシステム24シナジーの最大化を推進。

伊藤 猛氏（True Touch Co., Ltd. Business Planning and Development Department MNC Account Manager）

2010年にベルシステム24へ入社。大手外資系企業のCX運営・改善を統括。2021年、True Touchへ出向し、JV立ち上げ初期から事業運営と顧客拡大を推進。

宮本 和佳（株式会社ベルシステム24 BPO事業開発本部 事業開発部）

2021年にベルシステム24へ入社。国内大手エネルギー企業のコンタクトセンター事業に従事し、業務運営を担当。その後、事業開発部門に異動し、国内外における資本政策の企画・推進を担当。

ベルシステム24について 企業URL：https://www.bell24.co.jp/(https://www.bell24.co.jp/)

株式会社ベルシステム24は、1982年に日本初の本格的コールセンターサービス開始以来、様々な企業の消費者との接点を担うコミュニケーション基盤を構築し、コンタクトセンターを中核としたBPO事業で業界スタンダードモデルを確立してきました。現在は、高度な人材力と最先端テクノロジーを融合し、「総合BPOパートナー」として進化を続けています。 顧客体験の革新からビジネスプロセスの最適化まで企業のDXを推進し、次世代の企業競争力を創出する戦略的パートナーとして、クライアント企業のビジネス進化を加速させます。

「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」というパーパスのもと、社会のニーズに応える新たなソリューションを創出し、持続可能な社会の実現に貢献します。

True Touchについて 企業URL：https://www.truetouch.co.th/en/(https://www.truetouch.co.th/en/)

True Touchは、タイを代表する顧客体験マネジメントソリューションのリーディングカンパニーであり、20年以上にわたり、通信、航空、IT、金融、飲食、保険など幅広い業界の官民クライアントにサービスを提供しています。

国際的に認められた基準（COPC）に基づいて運営されており、株式会社ベルシステム24ホールディングスと提携するTrueグループの一員です。

