KonelとIZUTSUYAが資本業務提携

株式会社IZUTSUYA

株式会社コネル（本社：東京都、以下「Konel」）と株式会社IZUTSUYA（本社：東京都中央区、以下「IZUTSUYA」）は、両社が持つAI時代における新しい技術力とクリエイティブ力を融合させ、「テクノロジーとクリエイティブが交差する新しい体験価値の提供」を実現するため、2025年10月16日に資本業務提携契約を締結したことをお知らせします。2027年に横浜で開催される花博（国際園芸博覧会）をはじめとした国際的な大型イベントにおける日本企業の発信力を高めるためのソリューション提供に力を注いでいきます。

資本業務提携のお知らせ

■目的及び理由

本資本業務提携は、革新的なクリエイティブディレクション力と表現技術を有するKonelと高精度3Dスキャニング技術と3Dアセットのプラットフォーム事業に強みを持つIZUTSUYAが戦略的に協業することで、従来にない価値を持つデジタルコンテンツの創出を目指すものです。

急速に拡大するメタバース・XR市場において、メタバース市場は2030年に9,365億ドル規模（Grand View Research予測）、XR市場は1兆692億ドル規模に成長が見込まれる中、技術とクリエイティブの高度な融合が求められています。両社の独自の強みを掛け合わせることで、エンターテインメント、教育、産業分野における革新的なリアル世界と接合したデジタル体験を提供し、日本発の世界標準となるプラットフォームの構築を目指します。

出典：Grand View Research「Metaverse Market Size And Share | Industry Report, 2030」(https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/metaverse-market-report)

■本資本業務提携の内容

１. 3D技術とアセットの積極活用

- IZUTSUYAが運営する高精度3Dアセットプラットフォーム（3Dasset.io）のデータと相性が良いKonelクリエイティブプロジェクトには積極採用- 独自開発の3D技術スタックの共同活用

２. 統合クリエイティブソリューションの開発

- Konelのクリエイティブディレクション力を活用した、XRを初めとした3Dによる体験コンテンツの共同企画・制作

３. 新市場開拓と事業拡大

- エンターテインメント業界向け次世代コンテンツ制作サービス- 教育・研修分野での没入型学習コンテンツ開発- 製造業・建設業向け産業用デジタルツイン活用支援

４. 共同研究開発体制の構築

■花博に向けた3Dデジタルプラント体験会

- AI×3D技術の最新のトレンドを見逃さずに取り入れていくチーム体制- リアルタイムレンダリング技術の高度化研究

本資本業務提携を機に、花博に向けた企画検討を行っている企業に向けて3Dデジタルプラント体験会を実施します。

植物デジタル体験会議 #01

「植物デジタル体験会議」では、3Dスキャンによって記録された1,000を超える植物データから厳選したデータを、大型の3面プロジェクション空間で体感できる特別なイベントを開催します。

日程：11月14日（金）～16日（日）

場所：下北沢・砂箱

【こんな方におすすめ】

- 花博や博覧会の出展企画- 空間デザイン担当者- 空間デザイン、建築、ランドスケープ、展示設計などのクリエイティブ領域に携わる方- 自然体験をデジタルコンテンツやブランド体験に落とし込みたい方- アート、テクノロジー、素材開発など、分野を横断したコラボレーションに関心のある方

【お申し込みページ】

https://peatix.com/event/4613352/view

■今後について

KonelとIZUTSUYAは、本資本業務提携を通じて、デジタルコンテンツ業界における新たなスタンダードを確立し、クリエイターとテクノロジーが融合した革新的な価値創造を推進してまいります。

両社が培ってきた技術力とクリエイティブ力を結集し、お客様の事業成長とデジタル変革を支援するとともに、日本のコンテンツ産業の国際競争力向上に貢献してまいります。

各社代表コメント

株式会社コネル 代表取締役 出村光世

「IZUTSUYAが掲げる日本のコンテンツ産業の国際競争力向上への意志に共感し、コラボレーションに合意しました。表現欲求とテクノロジーの健全な競争を繰り返すべきであり、KonelとIZUTSUYAが手を組むことで、実験と実装の高速回転を実現できると信じています。活動は両社に閉じることなく、幅広い産業のプレイヤーと先進的なプロジェクトに取り組んでまいります。」



株式会社IZUTSUYA 代表取締役 石井寛人

「今回、Konelとの資本業務提携により、当社の3D技術がクリエイティブの力と融合することで、これまでにない価値を生み出せることを確信しています。技術だけでは届かない領域に、Konelの卓越したクリエイティブ力との掛け算によって生まれる新たな可能性にとてもワクワクしています。両社の強みを最大限に活かし、世界中の人がまだ見たことのないリアルと接続するデジタルコンテンツを共創していきます。」

■会社概要株式会社コネル

- 所在地：東京都中央区日本橋横山町6-14 B1F / 1F / 5F- 設立：2011年10月- 事業内容：「良いシンギュラリティ」をテーマに、未来の訪れをはやめる実験的なプロジェクトを得意とするクリエイター集団。一つの企業や自治体・大学・官庁では突破しきれない課題が山積する中、アートとテクノロジーを掛け合わせ、オープンイノベーションによって新たな可能性に向き合う。- URL：https://konel.jp/

株式会社IZUTSUYA

- 所在地：東京都中央区新富２丁目４－８- 設立：2024年2月- 事業内容：3Dガウシアンスプラッティングをはじめとした最新の3Dスキャニング・3Dアセットプラットフォーム事業、デジタル技術ソリューション、XR・メタバース関連事業- URL：https://izutsuya.io/