大阪・天王寺のお花屋さんが運営するカフェ「SPOONBILL」老舗和菓子店「福田屋」とコラボし、秋限定の和風アフタヌーンティーが新登場！2025年10月中旬より期間限定で提供開始
花の卸販売やインテリア事業を展開するライフスタイル企業の株式会社阪神トレーディング（本社：大阪市）は、同社が運営するカフェ「SPOONBILL天王寺店」（大阪市天王寺区）で、老舗和菓子店「福田屋」とコラボレーションした新メニュー「和風アフタヌーンティー」を、2025年10月中旬より期間限定で提供開始いたします。花と緑に囲まれた空間で、和と洋が織りなす特別なティータイムをお楽しみいただけます。
人気のアフタヌーンティーと老舗和菓子屋の福田屋がコラボ！秋限定の「和風アフタヌーンティー」が登場
SPOONBILLは、大阪・天王寺に本店を構える、カフェレストランが併設したお花の販売をするライフスタイルショップです。「花と緑に囲まれたくつろぎの時間」をコンセプトに、まるで植物園にいるかのような緑やお花が多い店内で、ランチタイム終了後に季節ごとに彩り豊かなアフタヌーンティーを提供してまいりました。
そして今秋、創業100年以上を誇る和菓子店「福田屋」と初のコラボレーションとして「和風アフタヌーンティー」の提供を開始いたします。福田屋名物である、厳選された北海小豆を10時間かけて炊き上げる自家製餡と、素材の風味を生かす薄皮を使用した「野根まんぢう」と「あげまんぢう」などの和菓子をメインに、秋を感じさせるスイートポテトやマロンケーキなど、和×洋のこだわりスイーツを取り揃えました。
また、ドリンクには秋の味覚をギュッと詰め込んだウェルカムドリンクのブドウのクラフトスパークリング、そのほかこだわりのコーヒーや紅茶のフリーフローの他、本コラボメニュー限定で和菓子に合わせていただく「抹茶」もご用意しました。
お花と緑に囲まれた贅沢な空間で、和と洋が溶け合う特別なひとときをお楽しみください。
メニュー内容
◯ ドリンク
フリーフロー：抹茶/ブレンドコーヒー/オリジナルティー各種/ソフトドリンク
食前：ブドウのクラフトスパークリング（ノンアルコール）
◯SWEETS -First plate-
・シャインマスカットとパンナコッタのパフェ
・イタリアンマロンケーキ
・アップルパイ
・スイートポテト
◯SWEETS -Second plate-～野根まんぢう福田屋～
・野根まんぢう
・あげまんぢう
・みたらし大福
・季節の一品
◯SAVORY -Third plate-
・イチジクとクリームチーズ
・ハモンセラーノ
・きのこのキッシュ
◯SCONE
・ラベンダーはちみつとクロテッドクリーム
・ご予約先
https://www.hotpepper.jp/strJ001201536/course_cnod31/
老舗和菓子屋「福田屋」概要
高知の山あいの宿場町・野根で生まれ、江戸時代には藩主や志士がこぞって買い求めたという伝統を誇る銘菓。昭和25年の皇室御巡幸にも献上された、その確かな品質は、厳選された北海小豆を10時間かけて炊き上げる自家製餡と、素材の風味を生かす薄皮に宿ります。今もなお土佐人の誇りとして、そして訪れる旅人の「これぞ本場の味」として愛され続ける逸品。
大阪の地でその伝統を守り革新とともにお届けしています。
公式HP：https://itowokasi.wixstudio.com/nonemanfukudaya
SPOONBILL概要
大阪・天王寺のカフェ&フラワー・ボタニカルショップ。
お花や植物に囲まれた非日常の店内で、オリジナルメニューをご賞味いただけます。店内にはフラワーショップも併設し、フラワーやボタニカルのアイテムを取り揃えて日々の生活を豊かにするライフスタイルをトータルに提案します。
住所：〒543-0063 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町５－５５
TEL：06-6796-9186
営業時間：Cafe 11:00-20:00(LO 19:30) Flower 11:00-19:00
公式HP：http://www.spoon-bill.jp/
食べログ：http://www.spoon-bill.jp/
ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ001201536/
店舗外観
店舗内観
会社概要
会社名： 株式会社阪神トレーディング
設立日： 2000年12月4日
代表取締役：山本 真司
所在地： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-14 北浜一丁目平和ビル3F
事業内容：生花仲卸 生花小売 生花輸出入販売
WEB：http://www.hanshin-trading.co.jp/