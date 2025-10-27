2025年改正の「基礎控除」に対応した確定申告書の書き方がわかる！『いちからわかる！ 確定申告 トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』を2025年10月27日に発売
インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、2025年に大きく改正された「基礎控除」「給与所得控除」などの新控除の内容に対応したムック『いちからわかる！ 確定申告 トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』を2025年10月27日（月）に発売いたします。
■2025年に改正した控除制度にも完全対応！
2025年は、「年収の壁撤廃」の影響で、「基礎控除」「給与所得控除」など、働くすべての人に影響する控除制度が改正され、確定申告書の書き方は、昨年から大きく変わっています。毎年発刊している『いちからわかる！ 確定申告 トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』も新控除の内容に完全対応しました。
巻頭特集で「基礎控除」「給与所得控除」などの新控除の制度内容について詳しく解説。書き方ページでは、ケースごとに異なる「基礎控除」の書き方を丁寧に解説しています。
新控除では、所得で受けられる控除額が異なったり、2年限定の措置もあったり、これまで以上に内容が複雑になりました。「昨年通り」の確定申告の知識が通用しなくなるため、確定申告書の書き方で知識のアップデートが必要です。本誌では、制度解説から書き方まで、1つ1つやさしく丁寧に解説しているので、この1冊で2025年の確定申告もスムーズに進められます。
■確定申告が必要な人と書き方がすぐわかる！
本誌では人によって異なるさまざまな状況下を想定し、「会社員・公務員として働いている人」「会社を退職した人・年金で暮らしている人」「株式やその他投資をした人」「土地や建物売った人」「個人事業主・フリーランス、不動産収入のある人」と、確定申告が必要な人ごとにまとめています。さらに、会社員として働いている人の中でも「2カ所以上から給与をもらった人」「会社を中途退社して退職金をもらった人」と、具体的なケースを設定しながら、解説2ページ＋書き方2ページの4ページ構成で、確定申告書の書き方を解説しています。
どのようなケースで確定申告が必要なのか、どう書けばいいのかが一目でわかるページ構成になっています。
■こんな人は今すぐ本誌をチェック
- 副業で得た利益が20万円を超えた人
- 年の途中でパート勤務先を退職した人
- 公的年金を受給しながら働いている人
- 株の配当金や投資信託の分配金を受け取った人
- 相続した空き家を売却して利益を得た人
- インボイス登録して消費税の申告をする人
- 医療費が世帯合計で10万円を超えた人
該当者は、確定申告を行う必要があるかもしれません。また、払いすぎた税金を取り戻せる可能性もあります。本誌では上記以外にもさまざまなケースを紹介しています。
■誌面イメージ
■本誌の構成
巻頭特集
2025年の4つの「税制改正」あなたは対象？ 影響は？
確定申告まるわかりQ&A
e-Taxを使った確定申告作成マニュアル
基礎編 全員必読 確定申告の基礎知識
PART 1 会社員・公務員として働いている人
PART 2 会社を退職した人・年金で暮らしている人
PART 3 株・投資信託・その他投資をした人
PART 4 マイホームなど不動産を売却した人
PART 5 個人事業主・フリーランス、不動産収入のある人
PART 6 その他の各種控除を受けたい人
巻末付録 確定申告 試し書きシート
■書誌情報
書名：いちからわかる！ 確定申告 トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分
監修：西原 憲一
発売日：2025年10月27日（月）
ページ数：176ページ
サイズ：A4変形判
定価：1,518円（本体1,380円＋税10％）
電子版価格：1,518円（本体1,380円＋税10％）※インプレス直販価格
ISBN：978-4-295-02308-1
◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023086/
◇インプレスの書籍情報ページ： https://book.impress.co.jp/books/1125102074
■監修者プロフィール
西原 憲一（にしはら けんいち）
税理士、ファイナンシャル・プランナー
西原会計事務所代表。（株）UFPF代表取締役。CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
個人・法人に関するマネー全般の実務に携わる。税務・会計支援の他、FPコンサルティング、セミナー講師、書誌やWebでの執筆・監修、会計アプリの開発支援など、全国で活動中。
『マンガと図解でよくわかる インボイス 消費税の基本と手続きの仕方がわかる本』（インプレス）監修。
以上
