2025年改正の「基礎控除」に対応した確定申告書の書き方がわかる！『いちからわかる！ 確定申告 トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』を2025年10月27日に発売

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、2025年に大きく改正された「基礎控除」「給与所得控除」などの新控除の内容に対応したムック『いちからわかる！ 確定申告 トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』を2025年10月27日（月）に発売いたします。

■2025年に改正した控除制度にも完全対応！

2025年は、「年収の壁撤廃」の影響で、「基礎控除」「給与所得控除」など、働くすべての人に影響する控除制度が改正され、確定申告書の書き方は、昨年から大きく変わっています。毎年発刊している『いちからわかる！ 確定申告 トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分』も新控除の内容に完全対応しました。

巻頭特集で「基礎控除」「給与所得控除」などの新控除の制度内容について詳しく解説。書き方ページでは、ケースごとに異なる「基礎控除」の書き方を丁寧に解説しています。

新控除では、所得で受けられる控除額が異なったり、2年限定の措置もあったり、これまで以上に内容が複雑になりました。「昨年通り」の確定申告の知識が通用しなくなるため、確定申告書の書き方で知識のアップデートが必要です。本誌では、制度解説から書き方まで、1つ1つやさしく丁寧に解説しているので、この1冊で2025年の確定申告もスムーズに進められます。

■確定申告が必要な人と書き方がすぐわかる！

本誌では人によって異なるさまざまな状況下を想定し、「会社員・公務員として働いている人」「会社を退職した人・年金で暮らしている人」「株式やその他投資をした人」「土地や建物売った人」「個人事業主・フリーランス、不動産収入のある人」と、確定申告が必要な人ごとにまとめています。さらに、会社員として働いている人の中でも「2カ所以上から給与をもらった人」「会社を中途退社して退職金をもらった人」と、具体的なケースを設定しながら、解説2ページ＋書き方2ページの4ページ構成で、確定申告書の書き方を解説しています。

どのようなケースで確定申告が必要なのか、どう書けばいいのかが一目でわかるページ構成になっています。

■こんな人は今すぐ本誌をチェック- 副業で得た利益が20万円を超えた人- 年の途中でパート勤務先を退職した人- 公的年金を受給しながら働いている人- 株の配当金や投資信託の分配金を受け取った人- 相続した空き家を売却して利益を得た人- インボイス登録して消費税の申告をする人- 医療費が世帯合計で10万円を超えた人

該当者は、確定申告を行う必要があるかもしれません。また、払いすぎた税金を取り戻せる可能性もあります。本誌では上記以外にもさまざまなケースを紹介しています。

■誌面イメージ■本誌の構成

巻頭特集

2025年の4つの「税制改正」あなたは対象？ 影響は？

確定申告まるわかりQ&A

e-Taxを使った確定申告作成マニュアル

基礎編 全員必読 確定申告の基礎知識

PART 1 会社員・公務員として働いている人

PART 2 会社を退職した人・年金で暮らしている人

PART 3 株・投資信託・その他投資をした人

PART 4 マイホームなど不動産を売却した人

PART 5 個人事業主・フリーランス、不動産収入のある人

PART 6 その他の各種控除を受けたい人

巻末付録 確定申告 試し書きシート

■書誌情報

書名：いちからわかる！ 確定申告 トクする書き方ガイド 令和8年3月16日締切分

監修：西原 憲一

発売日：2025年10月27日（月）

ページ数：176ページ

サイズ：A4変形判

定価：1,518円（本体1,380円＋税10％）

電子版価格：1,518円（本体1,380円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02308-1

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023086/

◇インプレスの書籍情報ページ： https://book.impress.co.jp/books/1125102074

■監修者プロフィール

西原 憲一（にしはら けんいち）

税理士、ファイナンシャル・プランナー

西原会計事務所代表。（株）UFPF代表取締役。CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

個人・法人に関するマネー全般の実務に携わる。税務・会計支援の他、FPコンサルティング、セミナー講師、書誌やWebでの執筆・監修、会計アプリの開発支援など、全国で活動中。

『マンガと図解でよくわかる インボイス 消費税の基本と手続きの仕方がわかる本』（インプレス）監修。

以上

