¡ØJTS Tech Conference 2025 ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆ¯¤¯¡×¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡£～AI¤ÈÃµ¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°～¡Ù³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ¡Ô11·î14Æü¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Õ
～ ¤Ê¤¼º£¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¡© ～
¡¡¶áÇ¯¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´¿È¤Î·ò¹¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤É¡¢Áí¹çÅª¤Ê¡ÖÎÉ¤¤¾õÂÖ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤äÁÈ¿¥¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤«¤é¹Ö±é¼Ô¤ò¾·¤¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
～ JTS Tech Conference 2025 ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ～
JTS Tech Conference 2025 では、様々な分野から講演者を招き、多角的な視点からウェルビーイングを探ります。
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤À¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ä¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¼çºÅ¡Û
¡¡JIP¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¥Æー¥Þ¡Û
¡¡AI¤ÈÃµ¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
¡¡2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～17:00 ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û
¡¡ÌµÎÁ¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¡ÊÅöÆü¿½¹þ²Ä¡Ë
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅÚÌÚ³Ø²ñÇ§ÄêCPD¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê3.7Ã±°Ì¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¡¡¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/131728/table/13_1_7f8cb82a7071c9eb025821af03fd4634.jpg?v=202510271058 ]
¡û¹Ö±é¼Ô¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¡
¢£¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
イベント詳細ページよりお申し込みください。
お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に後日視聴用のURLをお送りします。
¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¸åÆü»ëÄ°ÍÑ¤ÎURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
