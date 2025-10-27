いなばペットフード　猫ちゃんのごはんを贅沢に彩る「CIAO 至高のだしジュレ」を新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、猫ちゃんのごはんのトッピングにぴったりな「CIAO 至高のだしジュレ」を新発売いたしました。全国ご当地の味を詰め込んだ贅沢なジュレで、いつものごはんが特別なご褒美に変わります。

焼津産 かつおだし北海道産 ほたてだし、徳島県産 阿波尾鶏だし■商品特徴- 「焼津産 かつおだし」「北海道産 ほたてだし」「徳島県産 阿波尾鶏だし」の贅沢なラインナップ！- 片手で簡単に中身を出せるワンタッチ容器。- 乳酸菌4,000億個(1個あたり1,000億個)配合で腸内環境をサポート。- ジュレタイプなので、フードに絡みやすく猫ちゃんもスムーズに食べられる。

「CIAO 至高のだしジュレ」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/cat/search?keyword=CIAO+%E8%87%B3%E9%AB%98%E3%81%AE%E3%81%A0%E3%81%97%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%AC)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)