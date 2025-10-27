【木村屋總本店】＜新商品＞シャリっと食感を楽しめる「練乳ミルクパン」を11月1日から直営店にて発売。

株式会社木村屋總本店

株式会社木村屋總本店（本社所在地：東京都江東区、代表取締役社長：木村 光伯、以下：木村屋）より、2025年11月1日から木村屋直営店にて新商品「練乳ミルクパン」の販売と、「動物パン（たぬき）」と「酒種 青森ふじりんご」の再販売をお知らせします。

■直営店新商品：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/company_store_items/new(https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/company_store_items/new)

11月1日より発売となる新商品「練乳ミルクパン」は、バターと練乳を自社で丁寧に混ぜ合わせた濃厚クリームを、全粒粉入りの生地でサンド。シャリっとした砂糖の食感がアクセントになった、やさしい甘さの一品です。そして、秋に人気の「動物パン（たぬき）」が今年も再登場。チョコ風味のビス生地で目元の模様を描き、つぶらな瞳とひげまで愛らしく仕上げた、見た目も味も楽しめるチョコクリームパンです。季節の移ろいに寄り添う、やさしい味わいをお届けいたします。

新商品ラインナップ

■練乳ミルクパン

全粒粉入りの生地にシャリっと食感を楽しめる、甘くミルキーなバターミルククリームをサンドしました。

販売期間：11月1日(土)～

税込価格：300円

再登場ラインナップ

■動物パン（たぬき）

コクのあるチョコクリームを包んだ、目元の模様とつぶらな瞳がかわいらしいたぬきパンです。

販売期間：11月1日(土)～11月30日(日)

税込価格：370円

■酒種 青森ふじりんご

ほのかにりんごの食感が残る風味豊かなりんごあんを酒種生地で包み、りんごプレザーブをトッピングしました。

販売期間：11月1日(土)～

税込価格：351円

※キムラスタンドではお取り扱いがございません。

販売店舗（26店舗）

上野松坂屋店、銀座松屋店、日本橋三越店、銀座三越店、新宿伊勢丹店、 池袋西武、玉川高島屋店、東京大丸店、横浜そごう店、横浜高島屋店、 町田小田急店、池袋東武店、日本橋高島屋店、アトレ吉祥寺店、新宿小田急店、上大岡京急店、新宿京王店、浦和伊勢丹店、エキュート上野店、羽田第一ターミナル キャプテンズマーケット店、 羽田第二ターミナル 東京食賓館、エキュート大宮店、キムラスタンド 巣鴨店、アトレ新浦安店、東武百貨店船橋店、キムラスタンド大森店

※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります。

※販売店舗によって商品が異なる場合があります。

木村屋總本店について

木村屋總本店は、明治２年創業から「安心かつ安全でどこよりも思いを込めた製品・サービスをご提供し、お客様の味覚の楽しみと健康に貢献する」という思いを受け継ぎ、時代に合わせて進化を続ける“パンのパイオニア”企業です。歴史を尊重し、深く研鑽努力を重ねていくことでさらなる進歩が生まれると信じ、新しい味覚の楽しみをご提供し、食生活文化の発展とお客様の笑顔に貢献できるように努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社 木村屋總本店

本社所在地：東京都江東区有明1-6-18

代表取締役：木村光伯

事業内容：各種パン、和菓子、洋菓子の製造および販売

設立：明治2年（1869年）

HP：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp

オンラインショップ : https://kimuraya-net.jp

X (旧Twitter) ：https://twitter.com/kimuraya_1869

Instagram：https://www.instagram.com/kimuraya1869

Facebook：https://www.facebook.com/ginza.kimurayasohonten

LINE：https://lin.ee/BauYyjl

■お客様からのお問い合わせ先

株式会社 木村屋總本店 お客様相談室 TEL：0120 - 01- 4873

9：00 ～ 17：30 （日・祝日を除く）/ https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/inquiry