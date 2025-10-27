報道関係各位

立教大学（東京都豊島区、総長：西原廉太）は、立教大学池袋キャンパス内にある立教学院展示館で、第 13 回企画展「トーヴェ・ヤンソン ～ムーミンの誕生と展開～」（会期：2025 年 11 月 1 日（土）～12 月 20 日（土））を開催します。

2025 年は、世界中で愛される「ムーミン」の小説が出版されてから 80 周年という記念すべき年にあたります。本展では、「ムーミン」シリーズの原作者であるスウェーデン語系フィンランド人作家、トーヴェ・ヤンソンの足跡をたどります。トーヴェの肉筆資料を含む、約 260 点の貴重なムーミン関連資料を展示し、ムーミンの誕生から世界的な展開に至るまでの歴史を紹介します。

学生、教員、学芸員が協働して展示会を企画・検討・制作・発信する教育実践

本企画展は、立教大学観光学部の葛野浩昭教授が指導する授業「演習(4 年)」（観光学部科目）と「立教ゼミナール 2N」（全学共通科目）の履修学生たちが、葛野教授や立教学院展示館の学芸員 3 名とともに、一つの展示会を企画・検討・制作・発信する挑戦的な試みです。





展示が「Ⓐ芸術家族に生きる」から「Ⓚムーミンと旅する」まで 11 ものコーナーに及ぶのは、履修学生が新座キャンパスにあるすべての学部・学科から集まっている、その多様性を反映しています。また、「Ⓔ世界各地のムーミン本」で54 種類もの言語のムーミン本をクイズ形式で展示しているのは、実に学生らしい好奇心や問題意識の表れだと言えるでしょう。本展は数あるムーミン展の中でも特にユニークなものです。どうぞご期待ください。

■ 展示品（一例）■

・ムーミン初期 3 作品 スウェーデン語初版本

・母シグネが描いた雑誌『GARM』創刊号表紙絵 等

企画展概要

会 期：2025 年 11 月１日（土）～12 月 20 日（土） 入場無料

会 場：立教学院展示館（立教大学池袋キャンパス メーザーライブラリー記念館・旧館２階)

開 館：平日 10:00～17:00 土曜日 11:00～17:00

休 館：水曜日、日曜日、祝日、大学の休業期間

※最新の開館情報は立教学院展示館サイトをご確認ください。