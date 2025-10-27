【開催趣旨】

市内事業者による「新商品・新サービス」のPR支援と、お客様の声を反映するテストマーケティングの機会創出を目的に、2023年度より『仙臺ございんマルシェ』を開催しています。

今回で第3回目となる本イベントは、催事形式で新商品やサービスを直接お客様に販売・体験いただき、アンケートを通じて率直なご意見を収集することで、継続的な商品ブラッシュアップと認知度向上を目指すものです。当日は、各ブースで試食・販売・体験を行いながら、出展者自身による新商品の紹介や開発ストーリーを発信します。メディアの皆様には、会場での取材を通じて、地域事業者の挑戦、販路拡大に向けた取り組みをご紹介いただければ幸いです。

【企画内容】

仙台商工会議所では、地域の小規模事業者を対象に「伴走型」の経営支援を展開しています。優れた技術や商材を持ちながらも「本当にお客様に届いているのか」「求められる価値を的確に捉えられているのか」といった課題を抱える事業者が数多く存在します。こうした声に応えるため、実際に消費者の反応を確かめられるテストマーケティングの機会として企画されたのが、『仙臺ございんマルシェ』です。催事形式で開催し、来場者が試食・購買・体験を通して商品に触れ、感想や意見をアンケートでフィードバック。事業者にとっては、新商品の改良や販促戦略に活かせる貴重な実証の場となっています。

会場の賑わいと共に、地元メディアの皆様には、地域企業の新しい挑戦や商品開発ストーリーを幅広くご取材いただけるような、発信力ある場づくりを目指しています。

「仙臺ございんマルシェ」

主催：仙台商工会議所 共催：日本政策金融公庫仙台支店

日 時：2025年11月14日（金）15日（土）10：00～18：00 予定

会 場：ＡＥＲアトリウム2F 来場者見込み：約5,000名（前年実績）









【出店予定事業所：9事業所／テストマーケティング内容】

※出展者は変更となる場合があります。

出展者①：カレーyaman／宇宙一！おうちで楽しめるカレースパイスキット

出展者②：合同会社まめいち／ティータイムを彩る仙台新名物菓子【五色玉】

出展者③：HelloSunnyMonkey／まちあるきを楽しもう！観光トレーディングカード

出展者④：レストランパリンカ／新作イタリアンジェラート

出展者⑤：(有)ディライト／老犬・老猫向けコラーゲンサプリメント

出展者⑥：ビストロアンセルクル／フランス感じるデザート～キャラメルプティポ～

出展者⑦：HAHAHA!HATTER／アップサイクルで思い出を残そう・オーダーリメイク帽子

出展者⑧：穀町ビール ／地元発プレミアムミード（蜂蜜酒）・クラフトビール

出展者⑨：ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄ工房ｶﾗｰﾋﾞｰﾝｽﾞ／個人向けサービス・バルーンで届ける、忘れられない一日。



出展①：カレーyaman［宇宙一！自宅用スパイスキット］



出展②：合同会社まめいち［仙台新名物菓子【五色玉】］



出展③：HellowSunnyMonkey［観光まちあるきトレカ］





出展④：㈱パリンカ［新作イタリアンジェラート］



出展⑤：㈲ディライト［老犬・老猫向けサプリメント］



出展⑥：ビストロアンセルクル［外販用新作デザート］





出展⑦：HAHAHA!HATTER［リメイクオーダー帽子］



出展⑧：穀町ビール［スパークリングミード(蜂蜜酒)］



出展⑨：カラービーンズ［サプライズバルーンサービス］



■仙臺ございんマルシェ（インスタグラム）

（https://www.instagram.com/sendai_gozain_marche/）

仙台商工会議所の企画運営による、新商品開発・販路拡大事業の一環として行う、テストマーケティングイベントです。

■仙台商工会議所 ／ HP： https://www.sendaicci.or.jp/

商工会議所は「商工会議所法」という法律により組織・運営されている地域総合経済団体です。地域の事業者の経営支援・まちづくり・政策提言など、地域商工業の発展にむけ様々な事業を行っています。仙台の素晴らしい商品・サービスを地域外の方々へ知っていただくための広報支援・販路拡大事業にも取り組んでいます。