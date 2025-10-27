Cambly、Black Friday 先行オファーを開始 - 今こそ英語に投資するベストタイミング

Cambly, Inc.

米国サンフランシスコ発 - Cambly Inc.（キャンブリー社）は、Black Friday 先行オファーの開始を発表しました。日本の学習者に向けて、今年最大の割引をいち早くご利用いただけるチャンスです。

さらに、10月31日（木）までに12か月コースを購入した方には、限定特典として60分間のボーナスレッスンがプレゼントされます。キャンペーン期間は10月27日（月）から11月6日（木）まで。



新規受講者は、Private+、Pro、Groups を含む各プランを最大50％オフで利用でき、月1,390円から英語学習を始めることができます。世界的なBlack Fridayセールが始まる前に、「本当に価値のある投資＝英語力」を手に入れる絶好の機会です。



国際的な会議や面接、留学準備など、どんな目的にも対応するCamblyのマンツーマンレッスンは、ネイティブ講師による柔軟で効果的な英語学習体験を提供します。



「Black Fridayは、“自分への投資こそが最高の投資”であることを思い出させてくれます。今回は、早期に学習を始める方への特典として60分のボーナスレッスンをご用意しました。実践的な英会話を通じて自信を築く、最高のスタートになるはずです。」- 小川葉子（Cambly Japan マーケティングマネージャー）

詳細を見る :https://bit.ly/bf25jpr

キャンペーン概要

- 実施期間：2025年10月27日（月）～11月6日（木）- 早期特典： 10月31日（木）までに12か月コース購入で60分のボーナスレッスン- 割引内容：12ヶ月コースは50％OFF、3ヶ月コースは25％OFF（Private+、Pro、Small Groups）- 詳細・お申し込み：https://bit.ly/bf25jpr

Camblyが選ばれる理由

Camblyは、世界中のネイティブ講師とリアルタイムでつながり、1対1または少人数グループで英語を学べるオンライン英会話プラットフォームです。柔軟なスケジュールとパーソナライズされた指導で、自分のペースで英語を習得できます。

- 👤 Private+ - 学習目的に合わせた完全マンツーマンレッスン- Pro - ビジネス英語や試験対策に最適なカリキュラム型プラン- 👥 Groups - 他の学習者と一緒に学べるお得でインタラクティブなレッスン

マンツーマンレッスンは録画機能付きで復習が可能。実践的な会話を通じて、「話せる英語」を自信を持って身につけられます。

Cambly Inc. について

Cambly Inc.は、「CAMBLY」および「CAMBLY KIDS」を提供する、アメリカ・サンフランシスコ発のEdTech企業です。2012年の設立以来、世界150カ国以上の英語学習者を支援しており、現在は100名以上のスタッフがグローバルに在籍しています。

提供サービス：

Camblyは「会話の力で、英語学習をもっと身近に。」をミッションに、ネイティブスピーカーの講師と英語学習者を結びつけ、AI技術を活用したパーソナライズ学習で、効果的な英語習得をサポートしています。

Cambly Kidsは、お子さま向けのオンライン英会話プラットフォームです。ネイティブ講師とのマンツーマンレッスンを通じて、一人ひとりの学習スタイルに合わせた柔軟なカリキュラムで、「楽しく続く英語習慣」を育みます。

会社概要：

◎ 会社名：Cambly Inc.

◎ 担当者名：日本マーケティングマネージャー 小川 葉子

◎ 公式サイト：https://www.cambly.com

◎ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先：jpcontact@cambly.com