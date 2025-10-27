日頃のご愛顧に感謝して【昭和西川 大創業祭】全国の昭和西川直営店・公式通販サイト「西川ストア公式本店」で10月31（金）～11月3日（月・祝）4日間限定開催！※西川ストア公式本店は4日 9:59まで

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）では、「昭和西川 大創業祭」を、10月31日（金）から11月3日（月・祝）までの4日間、全国の昭和西川直営店および通販サイト「西川ストア公式本店」で開催します（西川ストア公式本店は11月4日（火）9:59まで）。ムアツをご購入いただいた方を対象に、旅行券やクーポンなど豪華賞品が当たる抽選キャンペーンに加え、店頭がMuAtsu（ムアツ）ブルーに染まる来店イベントも実施。直営店・通販サイトで同時に楽しめる、年に一度の特別なキャンペーンです。

【直営店・西川ストア公式本店 共通特典】

ムアツお買い上げで旅行券や西川ストア公式本店で使えるクーポンプレゼント!

【直営店限定 セール情報】

大創業祭限定でご用意した、お買い得品セールを実施!!

ムートン雑貨セットやタオルセットなどを4,590円（税込）で販売いたします！

★MuAtsu（ムアツ）ブルーをまとうだけ！プレゼントキャンペーン

今年のテーマはムアツブランドの象徴色MuAtsu（ムアツ）ブルー。この特別な色を基調に、店舗では華やかな装飾やディスプレイを展開し、スタッフも「MuAtsu Tシャツ」を着用してお迎えします。また期間中、ブルーのアイテムを身につけてご来店いただいた方には、感謝の気持ちを込めたささやかなプレゼントを用意。この他、ご来店の方だけがチェックできる特価商品を多数ご用意してお待ちしております。

【通販サイト・西川ストア公式本店限定 セール情報】

季節の人気商品 最大50％オフセール

羽毛ふとん、カシミヤ毛布など、季節の人気商品を最大50％オフで販売！

各商品は数量限定のため、ご注文はお早めに。

・賞品発送のため、西川ストア公式本店での会員登録およびメール受信の承諾が必要です。

・西川ストア公式本店のゲスト購入は対象外となります。

・当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

・旅行券発送やクーポン配布の時期は、公式サイトの詳細ページをご確認ください。

【開催情報】

イベント名：昭和西川大創業祭

実施期間：2025年10月31日（金）～11月3日（月・祝）※西川ストア公式本店は11月4日（火）9:59まで

対象店舗：全国の昭和西川直営店および通販サイト「西川ストア公式本店」

・直営店舗：https://www.showanishikawa.co.jp/pages/shop

・西川ストア公式本店：https://www.nishikawa-store.com/

大創業祭特設サイト：https://www.nishikawa-store.com/pages/lp-daisougyousai2025

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/