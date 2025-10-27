福島市初出店！食料品専門店「北野エース エスパル福島店」 2025年11月21日（金）オープン
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県尼崎市、 代表取締役 社長執行役員：油山 哲也）は、仙台ターミナルビル株式会社（本社:仙台市、代表取締役社長:松粼 哲士郎）が運営するエスパル福島1Fに、食料品専門店「北野エース エスパル福島店」を11月21日（金）オープンいたします。
■食料品専門店「北野エース」
北野エースは、全国の百貨店を中心に100店舗以上を展開する食料品専門店です。この度の出店で福島県内には2店舗目、福島市には初出店となります。地元の商品をはじめ、デイリーからギフト商品、さらには輸入食材まで、圧倒的な品揃えで「発見する楽しさ」や「選ぶよろこび」をお届けします。
・北野エースのこだわり
北野エースでは、食を通じた「幸せ時間」のお手伝いをお客様へご提供したいと考えています。福島県の皆様に北野エースらしい高品質な商品と日常使いの便利さを兼ね備えたお買い物体験をしていただけるよう、丁寧な接客と商品ラインアップ、お客様へのご提案力で地域に愛される店舗を目指します。
■取扱い商品
北野エース エスパル福島店では、豆腐や納豆、牛乳、ヨーグルト、加工肉などの冷蔵商品、醤油や味噌などの基礎調味料・和調味料をはじめ、ドレッシングやレトルトカレー、ご飯のおともなど、幅広い商品ラインアップで約3,200種類の食料品を取扱います。種類の豊富さだけでなく、北野エースが自信をもってご紹介する全国各地のこだわりの品をお客様に届けるために、バイヤー厳選の品々をご用意いたします。
・キタノセレクション
北野エースが国内外のメーカーとのタイアップによって開発・製造・販売をしているプライベートブランド「キタノセレクション」も登場。食材にこだわったドレッシングやジャム、菓子やご飯のおともなど多種多様な商品数です。約600種類の商品から選び抜かれた人気商品を中心に、あご入りだしや大人のためのにんじんドレッシング、焼き塩さばをはじめ、全国の北野エースでご好評いただいている商品が集合します。
・カレーなる本棚（R）、ドレッシング大賞、めしとも大賞など人気企画のコーナー設置
北野エースの代名詞「カレーなる本棚（R）」や、スタッフの投票によっておすすめ商品が選出される人気企画「大賞シリーズ」の商品も展開。大賞シリーズは、日頃から商品知識を蓄える全国の北野エーススタッフが投票し、選ばれた商品をランキング形式でご提案します。ランキング発表時には上位入賞商品の一部が品薄になることも。数ある商品の中から、スタッフ渾身のおすすめ商品をぜひお買い求めください。
■11月21日（金）～23日（日）オープン記念企画を実施
オープン日の11月21日（金）から23日（日）の3日間、エスパル福島店オープン記念を記念した企画をご用意。全国の北野エースで販売されている人気のキタノセレクション商品を特別価格でご案内するほか、組み合わせ自由なよりどり3点セール、メーカーによる試食販売会を実施します。
■クリスピー・クリーム・ドーナツ 取扱い
北野エース エスパル福島店では、クリスピー・クリーム・ドーナツの一部商品を常設販売いたします。最新の入荷状況や取扱い内容などは、エスパル福島店までお問い合わせをお願いいたします。
