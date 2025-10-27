すきま・パッキンの汚れやカビ、もう悩まない！予防清掃で快適空間へ　浴室や洗面所に貼るだけ！汚れ・カビを防止するテープを発売

株式会社ニトムズ

株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：右近敦嗣）は、浴室や洗面所などの水回りに貼るだけで汚れとカビを防止する「浴室・洗面用 防カビテープ」を2025年11月25日（火）に発売します。

浴室・洗面用 防カビテープ 幅15ｍｍ×長さ7m浴室・洗面用 防カビテープ 幅30ｍｍ×長さ4m

防カビ成分配合のテープを貼るだけ。風呂場や洗面所のカビ発生を防ぐ

基材と粘着剤の両方に防カビ成分を配合した本製品は、浴室や洗面所など、カビの発生が気になる場所にあらかじめ貼っておくだけで、汚れやカビの発生を防ぐことができるテープです。防カビ剤のように、手袋やマスク、換気といった準備も不要なため、誰でも手軽にカビ対策が可能です。汚れが付着しにくい特殊加工を施した半透明で薄い基材を採用しており、目立ちにくく、貼っていることを意識させない自然な仕上がりで、日常の空間にもすっとなじみます。また、貼りやすく、はがす時にはのり残りしにくい粘着設計です。サイズは、幅15mmと30mmの2種類で、使いたい場所に合わせて選べます。カビが発生してから掃除するのではなく、あらかじめ防ぐ“予防清掃”の発想で、日々の家事の負担を軽減し、より快適な暮らしをサポートします。

【使用例】

洗面所の溝やパッキン部分風呂の扉まわり

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1499/table/436_1_177fae52afde34bcdba2a365674ac194.jpg?v=202510271058 ]

会社概要

会社名 株式会社ニトムズ

設立 1975年4月1日

本社住所 東京都品川区東品川4丁目12番4号 品川シーサイドパークタワー7階

代表者 代表取締役社長 右近敦嗣

資本金 1億6,000万円（2025年4月1日現在）

従業員数 367名（2025年4月1日現在）

URL https://www.nitoms.com/

事業内容 日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入、小売店の運営

株式会社ニトムズは、日東電工株式会社（Nitto）のグループ会社です。