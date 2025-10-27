中学生が”先生役”で小学生に防災指導

入間市役所

入間市消防団は11月1日に、小学3年生を対象とした防災体験教室を開催する。中学生ボランティアが運営サポートに入り、消火・救護・搬送を45分で疑似体験する新しい防災教育モデルを始動。学校公開日実施で保護者世代にも消防団活動をアピールする。

子どもの記憶に残る防災教育を、地域全体で

近年、大規模災害が頻発する中、子どもの防災意識向上が急務となっている。しかし従来の避難訓練は形式的になりがちで、「いざという時」に動ける実践力が育ちにくいという課題があった。

入間市では、避難所運営が主体の防災訓練が増え、消火や救護といった初動対応を体験する機会が減少。「子どもたちの記憶に残る、もっとリアルな学びの場を作りたい」という小学校からの要望を受け、教育委員会と消防団が連携し、本事業が実現した。

45分で「守る力」を体得する、濃密プログラム

本事業の最大の特徴は、「子どもが子どもに教える」仕組みにある。地元中学生が運営ボランティアとして参加し、小学生の体験をサポート。「消防について知りたい」「子どもと関わる活動がしたい」という中学生の声にも応える、世代を超えた学びの場となっている。

【プログラム内容（全45分）】

・教室からの実践的避難訓練

・水消火器による初期消火体験

・三角巾を使った応急手当実習

・毛布による簡易担架搬送の実演・体験

・消防ポンプ自動車での本格放水体験（児童参加型）

学校公開日に合わせて実施することで、保護者や家族も見学が可能。地域の消防団活動への理解促進と、家庭内での防災意識向上も狙う。

【開催日時】

・令和7年11月1日（土）11:45～12:30 藤沢小学校

「自分にもできる」が生む、地域防災力の底上げ

消防庁の調査によれば、実践的な防災体験を受けた子どもは、災害時の初動対応率が約1.8倍高いというデータがある。今回のプログラムでは、「見る」だけでなく「やってみる」ことで、子どもたちに「自分にもできる」という自信と実践力を育む。

また、中学生ボランティアにとっては、責任感や社会参加意識を育む貴重な機会となり、将来の消防団員候補の育成にもつながると期待される。

学校公開日の実施により、年間延べ300名以上の保護者・家族が消防団活動を目にすることで、地域全体の防災意識向上と消防団への理解促進が見込まれる。

地域の声

参加予定の中学生ボランティア（14歳・仮名）

「去年の防災訓練で消防団の人たちがかっこいいなと思って。今回、教える側になると聞いて、自分もちゃんと知らないとダメだと思って勉強しました。小学生に教えるって責任があるけど、やってみたいです」

藤沢小学校

「避難訓練がマンネリ化していると感じていました。消防団の方々と、こんなに実践的で子どもたちがワクワクする内容を作れたことが本当に嬉しい。保護者の方にも見ていただくことで、家庭での防災の会話が増えることを期待しています」

入間市消防団

「消防団員の高齢化が全国的な課題です。この取り組みを通じて、子どもたちや若い世代に『消防団って面白そう』『地域を守る仕事ってかっこいい』と感じてもらえたら。今日体験した子が、10年後に消防団員として戻ってきてくれたら最高ですね」

市内での定着と、次世代の担い手育成へ

参加した子どもたちや保護者、中学生ボランティアからのアンケートを通じて内容をブラッシュアップし、次年度以降の継続実施を目指す。

中学生ボランティアには修了証を発行し、「地域を守る活動に参加した」という達成感と自信を形にする。継続参加を希望する生徒には、次回以降の防災体験教室でのサポート役や、地域の防災イベントでの活動機会を提供し、若い世代の防災意識の定着を図る。

また、学校公開日での実施を通じて保護者世代にも消防団活動を知ってもらうことで、地域全体での防災意識の向上と、消防団への理解促進につなげていく。

「子どもが守り手になる」「世代を超えてつながる」--。小さな一歩が、入間市の防災力を着実に高めていく。

