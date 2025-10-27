大阪・関西万博店 ご来店30万人突破御礼！食べ応え抜群「メガ中とろ」100円（税込110円）で販売―10月31日（金）から期間・数量限定で開催―大阪・関西万博店の利活用＆「世界の料理」販売

大阪・関西万博店 ご来店30万人突破御礼！

食べ応え抜群「メガ中とろ」100円（税込110円）で販売

―10月31日（金）から期間・数量限定で開催―

万博レガシーとして、大阪・関西万博店の利活用＆「世界の料理」販売















メガ中とろ（一貫） 110円

販売期間：10月31日（金）～11月3日（月）





■“アフター万博”も世界のグルメをくら寿司で楽しもう！

※店舗により価格は異なります。

※予定数量に達し次第、販売終了となります。











＜トルコ共和国の料理＞

ケバブ 240円

販売期間：10月31日（金）～11月27日（木）

※お持ち帰り不可













＜スペイン王国の料理＞

ハモンセラーノ 240円

販売期間：10月31日（金）～11月27日（木）

※お持ち帰り不可

■「大阪・関西万博店」の店内インテリアを一部移設した新店が、

来春、大阪市内にオープン決定！

“万博レガシー”として大阪・関西万博店を残そうと、来春オープン予定の大阪市内の店舗に、大阪・関西万博店で使用した、廃棄されるペットボトルのキャップやポリタンクを使ったレジカウンターなどを含む店内インテリアの一部を移設することになりました。







ⓒExpo 2025







