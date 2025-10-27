【和食さと】岡山県2号店となる「和食さと倉敷北店」が2025年11月10日（月）グランドオープン！

SRSホールディングス株式会社和食さと倉敷北店の店舗外観

サトフードサービス株式会社（本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:杉本 貴之）が運営する「和食さと」では、中国地方および岡山県で2号店（国内199店舗目）となる「和食さと倉敷北店」を、2025年11月10日（月）にグランドオープンいたします。

和食さとは「笑顔あふれるお食事を」をコンセプトに、みなさまの食事を通じた団らんの時間をより楽しく、ちょっと特別な気分ですごせる和食レストランです。和食さとでは、「お肉も、お寿司も、天ぷらもいろいろ食べたい！」そんな気持ちを満たすしゃぶしゃぶや焼肉を中心とした食べ放題を楽しめるほか、季節ごとのおいしさがいっぱいの和膳「四季めぐり膳」などの和食を明るく、広々とした店内で味わっていただけます。オープン記念として数量限定で記念品をお配りしますので、ぜひお誘いあわせの上ご来店いただき、お食事をお楽しみください。

SRSホールディングス株式会社の「SRSグループ新中期経営計画（SRS VISION 2030）」において、グループの重点戦略の柱の1つに「和食さとのナショナルブランド化」を掲げており、今後も積極的な出店を継続してまいります。和食さとは、アプリの活用や配膳ロボットなどDXを推進して来店前～店内までスムーズなお客様体験を実現し、地域に根差した店舗運営でお客様満足向上に取り組んでまいります。

【店舗概要】

■店名： 和食さと倉敷北店

■住所： 〒710-0812 岡山県倉敷市北浜町8-25

■TEL： 086-441-8620

■営業時間： （店内飲食）朝11:00～23:00、（お持ち帰り）朝11:00～22:00

※店内飲食のラストオーダーは22:30、お持ち帰りのラストオーダーは22:00

■席数： 100席（テーブル席4名掛け×13卓、6名掛け×4卓、半個室6名掛けx4室）

■駐車場台数： 36台

ここがポイント！和食さと倉敷北店のご紹介

和食さと倉敷北店の店舗情報はこちら :https://sato-res.com/sato/store/0864418620/SRS VISION 2030はこちら :https://srs-holdings.co.jp/ir/vision/

(1)ご家族みなさんが満足できるおいしく、豊富な和食メニューをラインナップ

(2)開放感あふれる明るい店内で、快適なお食事時間を

(3)プライベート感のある半個室で、家族やグループでくつろぎのお食事時間を

(4)誰でも楽しめるバリアフリーな店舗設備

(5)便利で、おトクなサービスがいろいろ

(1)ご家族みなさんが満足できる、おいしくて、豊富な和食メニューをラインナップ

和食さとの「食べ放題」は「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」「焼肉」が選べ、テーブルオーダー式で120分間も食べ放題！牛豚プレミアムコースでは、お肉、お寿司、天ぷらなど100品以上のお料理をお楽しみいただけます。

また、季節ごとのおいしさを集めた「四季めぐり膳」も人気があり、また、季節ごとのおいしさを集めた「季節フェア」や、地域や料理・食材をフォーカスした「催事フェア」（現在は『北海道フェア』（１２月初旬まで予定）を開催中）もおススメです。

さらに、毎日のお食事にぴったりなランチメニューや定番の「丼」「麺」、季節のデザートも各種取り揃えています。

和食さとの食べ放題は、おいしく楽しい120分！

【さとしゃぶ/さとすき 牛＆豚プレミアム食べ放題コース】

和食さとで人気の「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」を牛・豚・鶏肉6種類＋鍋具材約30種類＋プレミアムな一品料理約80種類がすべて食べ放題となる一番人気のコースです

・大人お一人様 3,490円(税込3,839円)

・シニア(65歳以上)…大人価格より税込220円引き

・小学生…大人価格の半額 ・小学生未満…税込658円 ・３歳以下…無料

お昼の選べるさと和膳お昼の選べるさと和膳 999円（税込1,098円）

ランチメニューの人気NO.1！お好みのおかずと麺を選べます。ランチメニューの販売時間は、平日の開店～15:00まで（土日祝・特定日除く）です。

＜メニュー内容＞

・選べるおかず（8種類から1品を選択）

・ミニ麺（4種類から1品を選択）

・茶碗蒸し

・海老天ぷら盛り合わせ

・小鉢2種

・ちりめん山椒ごはん

・漬物

天丼セット天丼セット 1,099円（税込1,208円）

サクッと揚げた天ぷらと、コクと旨みの天丼たれがベストマッチ！お好みでセット内容が選べます。

＜メニュー内容＞

・天丼（海老2尾、アジまたは季節の魚、鶏天、野菜3種、海苔）

・セット（ミニ麺、茶碗蒸しと赤だしなど5種類から選択）

※天丼単品 849円（税込933円）もございます。

(2)開放感あふれる明るい店内で、快適なお食事時間を

店内は温かみがあり、清潔で開放的な雰囲気で、ご家族やグループでくつろいでいただける席も配置。ゆったりとしたお食事をお楽しみいただけます。

(3)プライベート感のある半個室で、家族やグループでくつろぎのお食事時間を

ゆったりとお食事を楽しめるフロア席と、広々とした通路

4室ある「のれん」が特徴の半個室は、間仕切りを外し、つなげて利用することもできます。数名から大人数のご家族、グループでも、お子様が一緒の時にもくつろいだお食事と会話をお楽しみいただけます。

(4)誰でも楽しめるバリアフリーな店舗設備

くつろいだお食事が楽しめる半個室タイプのお席

バリアフリーなレイアウトなので、車いすの方やベビーカーでもスロープ付きの玄関から店内の広い通路でお席、お手洗いなどスムーズに移動いただけます。

また、フロア席にはベビーカーでそのまま着席できる可動椅子のお席や、お子様用のいすや食器、おむつ替え設備（お手洗い内）もご用意していますので安心してご利用いただけます。

(5)便利で、おトクなサービスがいろいろ

スロープがあり、バリアフリーな玄関お子様用いす

いろんなソフトドリンクが楽しめるセルフ式ドリンクバー「さとカフェ」と、ビールやカクテルが飲み放題になるセルフ式アルコールバー「さとバル」でドリンクも飲み放題に！

「和食さと公式アプリ」ではお席の予約や順番待ちができて便利なほか、小学生（12歳）以下のお子様には「さとキッズくらぶ」、65歳以上が対象の「さとシニアくらぶ」があり、いつでもおトクにご利用いただけます。

和食さと公式アプリのご利用で、さらに便利に、お得に！

さとカフェ&さとバルさとキッズくらぶさとシニアくらぶ和食さと倉敷北店の店舗情報はこちら :https://sato-res.com/sato/store/0864418620/店内メニューはこちら :https://sato-res.com/sato/menu/

「和食さと」公式アプリに会員登録（無料）すると、アプリ限定のクーポンを利用できるほか、来店予約機能や、来店ごとに貯まるスタンプなど便利でお得な豊富な機能をお使いいただけます。

また、「和食さとお持ち帰り注文（モバイルオーダー）」をご利用いただくと、テイクアウトメニューの事前注文・事前決済が可能です。イベントや外出に忙しいときでもスムーズに店頭で商品を受け取っていただけます。

「和食さと」について

和食さと公式アプリのご利用で、さらに便利に、お得に！和食さとお持ち帰り注文（モバイルオーダー）和食さと公式アプリダウンロードはこちら :https://sato-res.com/sato/app/

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srs-holdings.co.jp/

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/