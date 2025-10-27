山崎賢人さんｘ「uno（ウーノ）」　新ウェブCM3本を10月27日に公開！

株式会社ファイントゥデイ

株式会社ファイントゥデイ（本社：東京都港区、代表取締役 社長 兼 CEO：小森哲郎）が展開する、男性用クリーム市場売上NO.1（※1）ブランド「uno(ウーノ)」は、男性の肌に着目し新うるおい成分スキンプロテイン（※2）を配合しうるおい感を進化（※3）させた「ウーノ オールインワン」シリーズの新ウェブCM3本を10月27日（木）公開します。“好印象”のキメ手のひとつが“うるおい肌”であることを、後輩社員に間接的に気づかせる頼もしい先輩社員、またオールインワンの魅力をマジシャン風に伝えるなど、山崎さんのさまざまな姿がご覧いただけます。新ウェブCMを通して山崎さんが伝授する、“うるおい肌でつくる好印象”を、「ウーノ オールインワン」シリーズで体験してください。

“好印象”と“うるおい肌”の関係性 - オフィスのボロボロ壁がヒントに？

ブランド誕生以来、メンズビューティーケアをけん引し、男性の新たな魅力を引き出すサポートをしてきた「uno（ウーノ）」が、この春リニューアルし大好評の「ウーノ オールインワン」シリーズを通して、乾燥がさらに気になる秋冬に「うるおい肌で作る好印象」をお届け。

「uno（ウーノ）」ブランドの顔として3年目を迎えた山崎賢人さんと作り上げてきたunoらしい世界観はそのままに、すこしコミカルな表情も捉えた今回のウェブCMでは3つの役に扮しながら、「好印象をもたらすうるおい肌」の重要性を気付かせるというストーリー。メイン動画である「オフィスの壁をみて」篇では、実際に事務所の後輩でもある結木滉星さんと共演。先輩社員役の山崎さんが、ボロボロになったオフィスの壁をみて心配になり思わず発する言葉を金言として、自身の“乾燥肌”と“印象”に気づくことでアクションをとる結城さんの行動に、思わず笑みを浮かべる頼もしい先輩を演じています。実際の撮影現場でも、山崎さんの頼もしさが随所にみられ、先輩相手に緊張する結木さんと他愛もない会話をしながら、自然とリラックスを促す様子が印象的でした。

また「ウーノ オールインワン」シリーズの特徴でもある「1品5役」の簡便さを伝える「マジック」篇では、本番はマジシャンのように真剣そのものの視線を送りながらも、カメラオフの際は撮影の小道具の絶妙な重ね具合に童心に返ったかのような笑顔も見られ、現場にも笑い声がもたらされました。

3本目の「プレゼン」篇では、 “好印象”を“うるおい肌”でつくるという戦略的なスキンケアの必要性をプレゼン。最後にガッツポーズをつくるシーンでは自然な見え方でありながらも、印象に残るようにと何度もチャレンジをしてくれました。

そんな3本のウェブCMを通して、気になる山崎さんの「好印象うるおい肌」にも、ぜひご注目ください。

Web.CM概要

▼「オフィスの壁を見て」篇 https://youtu.be/H1-uP7aDmqQ

【見どころ】

塗装が剥がれてボロボロになったオフィスの壁を心配する山崎賢人さんの言葉をきっかけに、乾燥する季節自分の肌の乾燥に不安を抱く後輩社員。そんな後輩に向かって山崎さんが肌のアドバイスをした結果、後輩社員がとった驚きの行動とは…？自信満々に報告する後輩とその行動に先輩の余裕でうなずきを見せる山崎さんの表情も注目です。

▼「マジック」篇 https://youtube.com/shorts/ZomksQ9z7ZI

▼「プレゼン」篇 https://youtube.com/shorts/TXwUPs_RC30

【プロフィール】

山崎賢人（やまざきけんと）

1994年9月7日生まれ、東京都出身。2010年、俳優デビュー。以降数多くのドラマや映画で主演を務める。近年では映画『キングダム』シリーズ（19年～24年）、Netflixオリジナルドラマ「今際の国のアリス」シリーズ（20年、22年）、TBSドラマ日曜劇場『アトムの童』（22年）、映画『ゴールデンカムイ』シリーズ（24年）、映画『陰陽師0』（24年）などで主演。25年1月には主演映画『アンダーニンジャ』が公開され、また、25年9月からはNetflixオリジナルドラマ「今際の国のアリス」シーズン3も配信中。

商品概要・ブランド概要

【商品概要】

1品5役（化粧水・乳液・美容液・クリーム・マスク*）*UVパーフェクションジェルはUVプロテクター

ウーノ バイタルクリームパーフェクション ｆＡ（医薬部外品）

特長：エイジングケア（※4）

年齢とともに気になる5大肌悩みに対応

（シミ予防（※5）、肌あれ、カサつき、テカリ、乾燥によ

る小じわを目立たなくする（※6））

容量：90g

ウーノ クリームパーフェクション ｆＡ

特長：テカリ・カサつき防止

なじみが良く、ベタつきにくいジェルクリーム

容量：90g

ウーノ ＵＶパーフェクションジェル ｆＡ（医薬部外品）

特長：UVケア/肌あれ防止

・SPF30・PA+++

・肌あれ防止成分配合

・ベタつきにくく、クールな使用感(メントール配合）

容量：80g

ウーノ アクネケア パーフェクションジェル ｆＡ（医薬部外品）

販売名：ウーノ AＣパーフェクション ｆＡ

特長：ニキビ・肌あれ防止

うるおい×薬用成分で20代からのニキビ・肌あれを防止

容量：90g

新成分：新うるおい成分スキンプロテイン（※2）

香り：シトラスグリーンの香り

発売日：全国で販売中

価格：オープン価格

※1 インテージSRI+ 男性用フェースケア クリーム市場2021年1月~2025年1月 累計販売金額主要シリーズランキング

※2 クリームパーフェクション：加水分解コンキオリン、オリーブ葉エキス、グリセリン

バイタルクリームパーフェクション、UVパーフェクションジェル、アクネケアパーフェクションジェル：加水分解コンキオリン液、オリーブ葉エキス、濃グリセリン

※3 24年春リニューアル ※4 年齢に応じたうるおいケア ※5 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ ※6 効能評価試験済み

【unoとは】

1992年、世の若き男性へと向けて、イタリア語で１を表す“uno”が誕生。かつての「何事でも常にトップであれというナンバー1志向」から、イマドキの「それぞれの暮らしの中で最も自分らしく輝くべきというオンリー１志向」まで、常に世の中の流れに寄り添い、若者たちと共に成長を続けてきました。

ブランドミッションは「メンズビューティーケアを通じて、まだ気づいていない新たな魅力を引き出す。自分探しに格闘する若者を大人に一歩引き上げ、自己実現のサポートをする」。そんな自分の進むべき方向性を指し示してくれる案内人、それが“uno”です。

▼unoブランドサイト：https://brand.finetoday.com/jp/uno/

▼uno公式X：https://x.com/uno_official

▼uno公式Instagram：https://www.instagram.com/uno_mens_official/

▼ファイントゥデイ 企業情報：https://www.finetoday.com/jp/