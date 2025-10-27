3日間大盛況！花王の介護商品「リリーフ 」「消臭ストロング」が国際福祉機器展（H.C.R.）2025に出展しました　2025年10月8日（水）～10日（金）開催

花王リリーフ・消臭ストロングPR事務局花王「リリーフ」「消臭ストロング」「介護に花王のできること」ブースの様子

■ブースについて

「リリーフ」ブースでは、2025年5月に改良した超うす型紙パンツの「リリーフ まるで下着」を展示しました。実際に「まるで下着」にズボンを履かせたマネキンをご覧になったご来場者からは「オムツを履いていることが分からないですね」「これなら周りの目も気にならず抵抗感なく履けそう」といったお声を頂きました。

またその他にも、介護初心者でも安心してお使いいただける「リリーフ 上げ下げらくらくパンツ」、「リリーフ 超安心パッド」の展示も行いました。

「消臭ストロング」ブースでは、尿臭・体臭の消臭に加え、食べこぼし汚れにもさらに高い効果を発揮するよう2025年にリニューアルした「アタック消臭ストロング」など、「消臭ストロング」シリーズの商品を展示しました。

ご来場いただいた方からは消臭ストロングについて、「アタックは知っていたけれど、リセッシュやトイレクイックルなどシリーズ展開していることは知らなかった」「尿臭にはとても困っていたので、商品のことを知れてよかった。サンプルを使って試してみたい」といったお声を頂きました。

また、「介護のある暮らしに花王のできること」として、介護生活に役立つ花王商品の展示も行いました。

■介護のある暮らしに花王のできること

花王では、介護する方・される方双方の暮らしをサポートするカテゴリー横断型の包括提案「介護のある暮らしに花王のできること」を進めております。

Webサイト： https://my.kao-kirei.com/kaigo/

■出展商品

リリーフ まるで下着

●感動的なフィット感！ゴワゴワせずに動きやすい

●後ろ姿すっきり。衣類に響かず、お出かけも楽しめます

●すばやく吸収＆消臭。ムレにくい全面通気性

リリーフ 上げ下げらくらくパンツ

上げ下げラクラク 自分でも“はきやすい”

● 軽い力でスルッと上がる

１. 「指かけポケット」で弱い握力でもつかみやすい

２. 「のびのびギャザー」で腰まわりがらくに広がり、おしりに引っかからない

● ムレにくい全面通気性

● しっかり吸収

● すっきりうす型で動きやすい（うす型パンツのみ）

リリーフ 超安心パッド

モレ・ズレをしっかり防いで“超安心”

● 立体ギャザーで横モレをブロック

● 幅広テープでピタッとズレにくい

● モコモコしないうす型吸収体

■リリーフ共通特長

● 青色の目印線で紙パンツにパッドをまっすぐつけやすい

● アンモニア臭を強力消臭

消臭ストロングシリーズ

●介護のにおい悩みをシリーズで解消。

アタック

洗たく物のニオイ・汚れに

リセッシュ

洗いにくい物、空間のニオイに

トイレマジックリン、トイレクイックル

トイレのニオイ、汚れに

●尿臭ブロッカーEX配合*で、においの原因を元からブロック。

＊香料中に配合

花王の介護用品ブランド「リリーフ」「消臭ストロングシリーズ」は、日本ホームヘルパー協会からの推奨を取得しています。

■日本ホームヘルパー協会について

日本ホームヘルパー協会は、日本国内におけるホームヘルパーの支援と育成を目的とした

組織です。高齢者や障害者を支援するホームヘルパーの質の向上を図り、関連する研修や

情報提供を行っています。これにより、介護サービスの標準化と向上を目指しています。

