Shanghai Electric、EconergyとParau第II期342MW太陽光発電プロジェクトの契約を締結、ルーマニアのグリーンな未来を支援

上海、2025年10月25日 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric（SEHK: 2727、SSE: 601727）は10月1日、ルーマニアのパラウにおける342MW太陽光発電（PV）総合請負プロジェクトの第II期契約（以下「同プロジェクト」）をEconergy Renewable Energy Ltd.（以下「Econergy」）と締結し、重要なマイルストーンを達成しました。同プロジェクトが完了すると、住宅用および商業用の両利用者にクリーンな電力を供給することが期待されており、Shanghai Electricが中東欧地域におけるグリーンエネルギー開発を着実に推進していることを示すものとなります。

「Shanghai Electricは、風力発電、太陽光発電、エネルギー貯蔵分野での技術的優位性を引き続き活用し、この地域のグリーントランジションを推進していきます」と、Shanghai Electric Groupの党委員会書記兼会長であるWu Lei氏は述べています。「ルーマニアでこれまでに完遂したプロジェクトを基盤として、今後は中東欧全域でのプレゼンスをさらに強化し、ルーマニアのエネルギー転換を加速させるための最適なソリューションを提供していきます。」

同プロジェクトは、Econergyがルーマニアおよび中東欧地域全体で進める戦略的拡大計画において、重要な構成要素でもあります。Econergyのオペレーション担当副社長であるAndrea Loi氏は次のようにコメントしています。「Shanghai Electricと提携する決定は、同社の技術的専門性、プロジェクト遂行能力、そして豊富な国際的経験に対する当社の全面的な信頼を示すものです。この象徴的なプロジェクトが円滑に進行し、無事に稼働を開始できるよう、両チームの緊密な協力を心より期待しています。」

Parau第II期プロジェクトは、Shanghai Electricにとってルーマニアで4件目となる太陽光発電プロジェクトであり、同国の再生可能エネルギー分野における同社の実績をさらに発展させるものです。これは、Shanghai ElectricがEPC契約の下で実施したParau第I期91.4MW太陽光発電プロジェクトの順調な稼働開始に続くものです。第I期プロジェクトは2024年11月に顧客から仮検収書を受領しており、現在は約7万世帯にグリーン電力を供給し、年間約6,800トンの二酸化炭素排出量を削減しています。Shanghai Electricのルーマニアにおけるプロジェクト群には、今年6月に仮検収を完了し、現在2年間の保証および運用期間に入っているSchultu 56MW太陽光発電プロジェクトが含まれています。さらに、今年1月に契約されたOvidi 60MW太陽光発電EPCプロジェクトも現在建設中です。

2025年10月時点で、Shanghai Electricがルーマニアで手がけるプロジェクトの総発電容量は約550MWに達しており、同国の長期的なクリーンエネルギー開発を継続的に後押ししています。

Parau第II期342MW太陽光発電プロジェクトの契約締結と同じ日に、Wu Lei氏は中国の駐ルーマニア大使であるChen Feng氏およびルーマニアエネルギー委員会委員長のIstvan-Lorant Antal氏とそれぞれ会談を行いました。「ルーマニアは現在、太陽光発電、エネルギー貯蔵、ガスタービン、送配電といった分野を中心に、エネルギー構造の転換を積極的に進めています。Shanghai Electricのような優れた企業との協力をさらに深め、再生可能エネルギープロジェクトを共に推進していくことを期待しています」と、Istvan-Lorant Antal氏は述べています。

また、Wu Lei氏はオーストリアのOMV Group幹部とも高官レベルの会談を行い、同地域のエネルギー分野における新たな協力の可能性を探りました。これにより、Shanghai Electricはルーマニアの再生可能エネルギー転換における中心的な役割をさらに強化しています。

