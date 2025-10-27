Zoomlion、5,000個目のパワー・バッテリ・パック生産ライン・オフの節目を祝い、新たなエネルギー・コンポーネント・ポートフォリオを発表

長沙（中国）、2025年10月26日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.（「Zoomlion」、1157.HK）は長沙で5,000個目のパワー・バッテリ・パックの発表を記念するとともに、中核となる新エネルギー部品の新たなポートフォリオを公開しました。これにより、同社はグリーン・イノベーションとハイエンド機器の電動化へのコミットメントを改めて示したことになります。

5,000台目のユニットは、コア・コンポーネント、システム開発、実際のアプリケーションを統合するクリーン・エネルギー・エコシステムの構築におけるZoomlionの進歩を明確に示しています。独自のバッテリ管理システムにより、正確なセル監視とインテリジェントな充電/放電制御が可能になり、過酷な気象条件下でも安定したパフォーマンスを維持します。安全性、統合性、寿命、互換性が向上したこれらのバッテリ・パックは、クレーン、コンクリート機器、農業機械に広く導入されています。

「当社のパワー・バッテリ・パックは信頼性と汎用性を重視して作られており、同等の製品よりもサイクル寿命が20％長くなっています」と、Zoomlion New Energy Technology Development Co., Ltd.ゼネラル・マネージャーのLin Yong氏は述べています。「新エネルギー・バスや建設機械への導入に成功しており、フィードバックは圧倒的に好意的です。」

バッテリのマイルストーンに加えて、Zoomlionは、リチウム電源、電気駆動システム、水素エネルギーにわたる主要な新エネルギー・コンポーネントの新しいマトリックスも導入しました。今回のリリースは、同社の「フルスタック・イノベーション、フルシナリオ互換性」戦略を反映しています。

リチウム・バッテリ・ソリューションでは、Zoomlionは3つの主要シリーズを発売しました。フルスペクトル互換性と-40℃～60℃の温度範囲を備えた「Xiaoyun」ハイブリッド農業用パック、140～800kWhの柔軟な拡張をサポートし、すでに260万キロメートルを超える商用運転でテスト済みの「Standard Box」シリーズ、そして厳しい鉱山環境に合わせて設計された堅牢な構造安全性と社内管理システムを備えた「Mining」シリーズです。

導入された電動駆動スイートには、120kWリラクタンス・フラットワイヤ・モーター、300kWデュアルモジュール・メイン・ドライブ・コントローラー、700kW電動鉱山トラック・パワートレインなどの高効率、高密度のモーターと制御システムが含まれています。このエコシステムの中核となるのは、新たに発表されたドメイン制御プラットフォームです。1秒あたり1,000回を超える動的調整が可能な6コア・チップを搭載し、あらゆるジャンルの電動機器においてシームレスなマルチドメイン制御を可能にします。

Zoomlionは、生産、燃料補給、使用を網羅するフルレンジの水素ソリューションも紹介しました。このシステムには、小型電解装置、初の高圧燃料補給ステーション、300kWの燃料電池発電ユニットが含まれており、輸送およびエネルギー部門に新たな低炭素の選択肢を提供します。

今回の画期的な発表と新しいコンポーネントの発売は、Zoomlionがイノベーションを継続的に推進し、コア・テクノロジーを通じて業界の変革を推進していることを示しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com