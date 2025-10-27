「闘神伝」「闘神伝2」「闘神伝3」の現行機移植開発決定！「闘神伝」復活！30周年記念、世界へ向けた新たな挑戦

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：賀島 義成、以下：エディア)は、『闘神伝』が発売30周年を迎えたことを記念して、2025年10月、商品化ライセンス契約を締結したことをお知らせいたします。

この度エディアでは、幅広いレトロゲームIPの商品化に向けた取り組みを加速していく中で、PlayStation(R)初の3Ⅾ対戦型格闘ゲームとして世界的にも大ヒットとなった「闘神伝」、「闘神伝2」、「闘神伝3」を現行機種へ移植し、1995年の発売から30周年を迎えた記念すべき大人気シリーズを全世界のレトロゲームファンへ良質なレトロゲームタイトルとしてお届けして参ります。

■契約タイトル一覧

『闘神伝』『闘神伝2』『闘神伝3』は、株式会社タカラトミー（当時：タカラ）から発売され3Ⅾ対戦型格闘ゲームとして世界中のファンに支持されているタイトルです。

「闘神伝」（1995年1月1日発売 PlayStation(R)）

「闘神伝2」（1995年12月29日発売 PlayStation(R)）

「闘神伝3」（1996年12月27日発売 PlayStation(R)）

■今後の展開

当社は、2026年度～2027年度の発売を目指し契約タイトルの現行機への移植開発に着手してまいります。単なる移植にとどまらず、多くのファンのみなさまに楽しんでいただけるような商品になるよう、これまで培ってきたレトロゲームの移植・商品化のノウハウを活かし、商品企画を進めてまいります。なお、詳細な商品ラインナップ等に関しましては、決定次第随時お知らせいたします。

(C) TOMY

※(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc."プレイステーション ファミリーマーク"、 "PlayStation"、 "プレイステーション"、 "PS5ロゴ"、"PS5"、 "PS4ロゴ"、"PS4"、 "プレイステーション シェイプスロゴ"および"Play Has No Limits"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。