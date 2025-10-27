Weichai、グローバルな協力パートナーと連携し、バリュー・チェーンの高付加価値領域への進出を目指す

青島（中国）、2025年10月26日 /PRNewswire/ -- これはHong Kong Business Daily山東支局からの報告です。10月18日、Weichai Groupの2025年グローバル・パートナー会議（2025 Global Partner Conference）が青島で開催されました。世界各国から100か国近くに及ぶ1000社以上のグローバル・パートナーと海外企業のCEOが集結し、協力の機会について協議するとともに、技術的リーダーシップとグリーン発展を特徴とする世界トップクラスのハイエンド設備産業チェーン構築に向けた青写真を共同で策定しました。

会議において、Shandong Heavy Industry Group副総経理、Weichai Group董事長兼総経理、Weichai Power董事長を務めるMa Changhai氏は挨拶の中で、今年第1～3四半期においてWeichai Groupは前年同期比6％の収益成長を達成したと述べました。国際事業部門は海外市場で大きな進展を遂げ、エンジン部門の輸出収益が30％増加しました。世界的な変動と経済の下押し圧力に直面する中、Weichaiはグローバル・パートナーと肩を並べて協力し、相互信頼を育みながら業界の低迷による悪影響に耐え、高品質で安定した発展を維持しました。

会議のメイン展示ホールでは、Shandong Heavy Industry Group傘下で最大かつ最も技術的に先進的な企業の1つであるWeichai Powerが、29の自社ブランドを展示しました。これらのブランドは、パワー・システム、商用車、建設機械、農業機械、船舶輸送機器の6つの事業分野において、新製品と新技術を披露しました。特筆すべきは、約60種類の主力パワー・システム製品が展示されたことです。製品は、排気量2～340リットル、出力18～10,000 kWという幅広いレンジをカバーし、あらゆるシリーズと用途に対応する包括的な「パワー王国」を形成しています。

過去10年間、Weichaiはエンジン分野において300億元以上を研究開発に投資し、研究開発費比率を6％以上維持しています。同社は北米、欧州、日本などの地域に10の最先端イノベーション・プラットフォームを設立し、世界的に「唯一無二」のフルシリーズ「ゴールデン・パワー（Golden Power）」組立システムを構築しました。高熱効率ディーゼル・エンジン、純電気自動車、水素内燃機関、メタノール・エンジン、水素燃料電池、固体酸化物燃料電池など多様なエネルギー技術を習得し、同社は産業チェーンの高付加価値分野へと進んでいます。

Weichai Groupは1946年に設立され、Shandong Heavy Industry Group有限公司の中核子会社です。中国において世界的な影響力を有する主要な多国籍産業設備グループへと発展し、年間総営業収入は3000億元を超えています。

