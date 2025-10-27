【事例公開】ABMから自社ウェビナーへのシフトで優良なリード・商談獲得を実現。認知拡大の手応えも掴む ～CyberACE × AdAI～

株式会社AdAI

株式会社AdAI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：江藤久昌）は、株式会社CyberACE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大）様の自社主催ウェビナーを、ウェビナー代行サービス「WPOプラン」でトータルサポートしています。

ウェビナー開催ごとに、新規リード獲得・商談獲得・認知拡大・顧客満足度向上などの成果をあげています。

このたび、CyberACE様へ事例インタビューを行い、ウェビナー成功のポイントを公開しました。

■AdAIウェビナー代行サービス「WPOプラン」ご導入の背景

CyberACE様は従来、ABM（アカウントベースドマーケティング）を中心とした施策を展開していましたが、新たなリード獲得施策としてウェビナーの実施を決定されました。しかし、ウェビナー開催について、次のような課題を抱えていらっしゃいました。

・自社だけでのウェビナー開催は工数が大きく負担である

・新規リードや商談獲得など成果創出に時間がかかる

・社内にウェビナー施策のナレッジが不足している

そこで、集客からLP制作や当日の運営までを一括サポートするAdAIのウェビナー運用代行サービス「WPOプラン」を導入いただきました。

■AdAI「WPOプラン」実施後の成果

＜定量＞

・開催ごとに15～16件の新規リードを獲得

・商談獲得件数は10件以上

・ウェビナー開催を重ねるごとに、一定以上の発注金額を希望される商談が増加

＜定性＞

・既存顧客から高評価や感謝の声を獲得

・信頼やリスペクト形成により新規商談がスムーズに

・ウェビナー開催による社員モチベーションアップを実感

■お客様の声

株式会社CyberACE リードジェネレーション局 局長 廣瀬仁義様：

「これまでリード獲得や商談獲得に寄与していただきました。ありがとうございます。

これからも取り組み方を模索しながら、ベストな形を探り、一緒に伴走していただけたら幸いと思っているので、引き続きよろしくお願いいたします」

株式会社CyberACE 広報担当 横澤瑞穂様：

「担当者の方の返信や対応スピードが速くて本当に助かっています。ウェビナー本番中も適宜サポートいただけて、すごく心強いです。引き続きよろしくお願いいたします」

●事例インタビュー全文はこちら

https://adai.co.jp/case_studies/cyberace/

●ウェビナー運用代行「WPOプラン」サービス詳細

https://adai.co.jp/webinar_wpo/

【会社概要】

社名 ：株式会社AdAI（アドエーアイ）

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F

創業 ：2023年1月1日

資本金 ：1,130万円

代表取締役：江藤久昌

事業内容 ：ウェビナー事業（WPOプラン・WebinarStock）、AI事業

URL ：https://adai.co.jp/

株式会社AdAI（アドエーアイ）は、ウェビナーによるリードの創出を得意としておりウェビナーの運用代行『WPO』プランを展開中。事業開始1年目にしてウェビナー運用代行は200本以上・10000人の集客実績を持つ。2025年9月には、ウェビナーからアーカイブ配信まで継続的なリード獲得ができるメディア『Webinar Stock』をローンチ（一部AI機能も搭載。詳細は別途公表）ウェビナーの伴走支援が可能なため、初めてウェビナーを行う企業様～ウェビナーを頻度高く実施されている大手企業様含めて幅広くご利用いただいております。

＜取材先＞

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/

【報道関係の方からのお問合わせ先】

広報担当者：北村 友里江

メールアドレス：contact@adai.co.jp