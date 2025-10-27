『OJT任せのITエンジニア新人育成に限界を感じていませんか？』というテーマのウェビナーを開催
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/pcassist-20251113/M1D
■エース社員の時間を奪わずに新人育成を仕組み化する方法とは？
教育担当に選ばれるのは、多くの場合、現場のキーマン。しかし、本来の業務と両立できず、プロジェクトの遅延や業務負荷の偏りが生じやすくなります。特に生成AIやDXなどの新しい技術分野では、担当者自身のスキルアップも必要になり、現場の負担はより深刻です。
そこで注目されているのが、「エース社員を投入せずに新人研修を実施できる外部研修の仕組み」です。
■助成金を活用し、実践的な研修を低コストで導入
本セミナーでは、OJT中心の教育体制から脱却し、外部研修を取り入れることで教育を“仕組み化”する方法をご紹介します。Winスクールの法人向け新人研修では、ITスキルの基礎に加え、生成AI・DX・クラウドなどの最新技術も網羅。1名から参加可能で、助成金を活用すればコスト負担を大きく軽減できます。
エース社員の業務を妨げず、戦力となる新人を効率的に育成する実践的な方法を、具体的な事例を交えてわかりやすくお伝えします。
■主催・共催
ピーシーアシスト株式会社
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
■現場に“教える余裕”がない--それでも新人を育てなければならないすべての企業へ
