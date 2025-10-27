『OJT任せのITエンジニア新人育成に限界を感じていませんか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/pcassist-20251113/M1D



■現場に“教える余裕”がない--それでも新人を育てなければならないすべての企業へ

新人技術者の早期育成は、企業の競争力を左右する重要課題です。しかし、教育の仕組みを社内で整備するには、人材・時間・ノウハウといったリソースが必要で、多くの現場ではOJTに頼らざるを得ない状況です。その結果、「教える人がいない」「教える余裕がない」「教育が属人化して品質が安定しない」といった課題が顕在化しています。





■エース社員の時間を奪わずに新人育成を仕組み化する方法とは？教育担当に選ばれるのは、多くの場合、現場のキーマン。しかし、本来の業務と両立できず、プロジェクトの遅延や業務負荷の偏りが生じやすくなります。特に生成AIやDXなどの新しい技術分野では、担当者自身のスキルアップも必要になり、現場の負担はより深刻です。そこで注目されているのが、「エース社員を投入せずに新人研修を実施できる外部研修の仕組み」です。■助成金を活用し、実践的な研修を低コストで導入本セミナーでは、OJT中心の教育体制から脱却し、外部研修を取り入れることで教育を“仕組み化”する方法をご紹介します。Winスクールの法人向け新人研修では、ITスキルの基礎に加え、生成AI・DX・クラウドなどの最新技術も網羅。1名から参加可能で、助成金を活用すればコスト負担を大きく軽減できます。エース社員の業務を妨げず、戦力となる新人を効率的に育成する実践的な方法を、具体的な事例を交えてわかりやすくお伝えします。■主催・共催ピーシーアシスト株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

