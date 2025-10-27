「Torriden（トリデン）」人気のリップから待望の新製品『セルメイジング コラーゲン リップエッセンス』全国発売

アステナホールディングス株式会社

マルマンH&B株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：溝田 勝彦）が展開する韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」は、人気のリップから待望の新製品『セルメイジング コラーゲン リップエッセンス』を2025年10月27日（月）から全国のドラッグストア、バラエティショップ等取り扱い店舗にて順次販売開始いたします。

■セルメイジング コラーゲン リップエッセンス / 11ml 990円（税込）

POINT１.

5D-複合コラーゲン※1、ペプチド※2配合でハリ・弾力のあるぷるんとした唇へ

低分子～高分子の植物性コラーゲン5種類を複合した5D-複合コラーゲン※1、ペプチド※2配合。乾燥により生じる唇のシワや弾力不足をケアし、ハリ・弾力のあるぷるんとした唇へと導きます。

POINT２.

ナイアシンアミド※3、3種類のオーガニックオイル※4、シアバター※5配合で保湿バリアをサポート

ナイアシンアミド※3、3種類のオーガニックオイル※4、シアバター※5配合で唇の乾燥をケア。保湿力を長時間キープし、保湿バリアをサポートします。

POINT３.

ビタミンB12※6配合でほんのりピンク色のテクスチャー

ピンク色のテクスチャーは、ビタミンB12※6によるもの。エッセンスタイプでするすると唇の上に密着し、べたつかずにうるおいを与えます。

※1 コラーゲン、水溶性コラーゲン、コラーゲンエキス、加水分解コラーゲン、コラーゲンアミノ酸

（すべて保湿成分）

※2 ヘキサペプチド-2､アセチルヘキサペプチド-8（すべて保湿成分）

※3 整肌成分

※4 ホホバ種子油､オリーブ果実油､マカデミア種子油（すべて保湿成分）

※5 シア脂（保湿成分）

※6 シアノコバラミン（保湿成分）

■Torriden（トリデン）とは

Torriden（トリデン）は、2015年12月に誕生した韓国発のスキンケアブランドです。美容液・化粧水・クリーム・マスクなど、肌悩みに寄り添う多彩なアイテムを展開し、敏感肌にもやさしい設計で多くの支持を集めています。

ブランドコンセプトは「YOUR SKIN IS OUR PLANET」。肌にも環境にもやさしいスキンケアを目指し、外箱にはFSC(R)認証紙を採用。容器もリサイクル可能な素材へ順次切り替えるなど、SDGsへの取り組みを積極的に推進しています。

代表アイテム「ダイブインセラム」は、韓国最大級のビューティープラットフォーム「ファヘ」にて、セラム部門3年連続1位を獲得。さらに2025年には、韓国の「オリーブヤングアワード」上半期スキンケア部門でも1位を受賞し、名実ともに韓国を代表するセラムとしての地位を確立しました。

2021年3月に日本初上陸後、2024年には国内で30以上のベストコスメを受賞。2025年10月8日から27日まで、原宿の『GATE』にて韓国スキンケアブランド Torriden による日本初のポップアップストア『Torriden うるおいの間』が開催され、ブランドの世界観と製品力を体感できる空間として話題を集めています。現在も開催中で、終了は10月27日（月）です。

現在では、日本・韓国のみならず、米国のSephoraをはじめとする世界43カ国・約8万店舗で展開されており、グローバルに急成長を遂げる韓国スキンケアブランドとして、国際的な注目を集めています。

製品は、全国のコンビニエンスストア、ドラッグストア、バラエティショップに加え、公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Amazonなどの主要ECサイトでもご購入いただけます。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

■マルマンH&B株式会社 会社概要

会 社 名 ：マルマンH&B株式会社

所 在 地 ：東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

代 表 者 ：代表取締役社長 溝田 勝彦

創 業 ：1948年（昭和23年）5月

設 立 ：2018年（平成30年）7月

U R L：https://maruman.co.jp/

事業内容：健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の製造販売

■お客様からのお問い合わせ先

マルマンH&B株式会社

TEL：0120-040-562

平日 10:00～17:00