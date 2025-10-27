THREECの特別オーダーが生み出したオールブラックのコレクションアイテム。Wild ONE Skeleton 39MM “THREEC “Limited Edition誕生。
限定30本のWild ONE
カラーリングはオールブラック、ダイヤルはスケルトン、サイズはブラックの中に軽快さをもたせる39MM。そんなシリーズ初のディテールをもつWild ONEを創ってほしい。THREEC(スリーク)の提案に対して、NORQAIN（ノルケイン）は1年の期間をかけて完璧な仕上げを施してくれました。その美しさは想像以上。機械式時計というモノの魅力を超えて、持つ人の個性さえも際立たせます。
オールブラックの存在感。
THREEC（スリーク）の提案する、限定30本のWild ONE。
発売日は11月1日（土）。
いま、THREECが最も注目しているブランドのノルケインから、自分たちが最高にクールだと考えるコレクションアイテムを創りたい。そんなリクエストに対して、ノルケイン副社長のトビアス・カッファーが快く賛同してくれたことが開発のスタートでした。世界に数ある時計店の中でもファッションとスイス時計の両方に精通したショップは自分たちTHREECしかない。そんな自負と誇りをもって徹底的にデザインのディテールにこだわったのがWild ONE 39MM Skeleton39MM”Threec”Limited Editionです。
最初に眺めていただきたいのはオールブラック仕様だからこそ実現できるシックな高級感。
ブラックのノルテック(ノルケインとBIWIが共同開発したカーボン素材)ケース、ブラックスケルトンダイヤル、ブラックラバーアブソーバーのそれぞれの光沢の違いが落ち着きと立体的な深みをもたらしています。
このモデルが完成したとき、トビアス・カッファーは、そのファッション性の高さに感動していました。
THREECの提案が、ノルケインを牽引する若い世代のCEOとつながり、その先のスイスのプレミアムファクトリーの若い世代のCEOたちの思いと重なる。そんなアグレッシブな関係こそ、ノルケインが急成長を遂げてきた最大の理由であり、常に価格以上の価値をもつ時計を生み出してきた背景です。
なおWild ONE 39MM Skeleton 39MM”Threec”Limited Editionは限定30本の発売。
ケースバックにはTHREECが掲げるコンセプトである
”Time is Life”とTHREEC Edition ”one of 30”の言葉が記されます。
【時計SPEC】
限定30本生産モデル。
発売日11月1日（土）
-MOVEMENT
ノルケインキャリバーNB08S,COSC認定クロノメーター、26石、ノルケインロゴが刻印されたローター、41時間パワーリザーブ、毎時28,800回振動(4Hz)
-DIAL
ブラックのオープンダイアル/ブラックカラー
-CASE
ブラックNORTEQ(R)、ケース径: 39mm、ケース厚さ: 11.75mm、ストラップ幅:
20mm、ケース最大長: 45.75mm、防水性: 200m、ケースサイドにノルケインプレートを装着
-GLASS & CASE BACK
両面無反射コーティング済みサファイアクリスタルガラス、サファイアクリスタルガラスケースバック
-WARRANTY
国際保証2年（購入時に必要事項を記入することにより+1年）
-PRICE
990,000円(税込)
~ Time is Life ~THREEC。
THREECの母体である株式会社「CRUSH&COMPANY」は1984年9月に設立しました。
「CRUSH＆COMPANY」という名前は、固定概念、既成概念を常に疑い、時代に合わない考えを自らで否定し、壊していくという姿勢を表し、その時代に合った会社を全員で築いていく情熱と意志が込められています。
2005年、新潟市中央区古町にセレクトショップTHREECをOPEN。旗艦店のTHREEC新潟をはじめ、ファッション業界で培った経験をもとに腕時計、ジュエリー、バッグを中心にしたショップを全国に展開しています。本格的な機械式時計専門店であると同時にファッション提案ができるショップとしては唯一無二の存在です。また「プロの販売員の集団」であることに誇りを持ち、スイス時計のブランドの魅力を発信し、お客様に常に寄り添い、喜びを最大化するために日々活動しています。自社運営のYOUTUBE CHANNELの「THREEC CHANNEL」や、社長 中村修を筆頭に参画している「X（旧twitter）」を通して、全国に数多くのファンの皆様と一緒に~Time is Life~を実現していきます。
