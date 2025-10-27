料理でつながる運命の再会「死に戻り王女、暴君の専属シェフになっちゃいました」10/27（月）より独占配信スタート！
・王女が運命を変える鍵は“料理”！？暴君皇子との再会から始まる、すれ違いロマンス
・「死に戻り王女、暴君の専属シェフになっちゃいました」作品ページ：
https://piccoma.com/web/product/191254
株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)最新作「死に戻り王女、暴君の専属シェフになっちゃいました」の独占配信を2025年10月27日（月）より開始いたします。
何度も死を繰り返してきた滅亡国家の王女・アリナ。今世こそは運命から逃れようと、敵国で身分を偽り、料理人「リセ」として平穏に暮らすことを選ぶ。
しかし運命は残酷だった。彼女が助けた幼い少年の正体は、前世で自分を殺した暴君皇子・マクシミリアンだった。
「お前の料理じゃなきゃダメなんだ」
料理を通じて再び交差する二人の人生。生き延びるためだったはずの料理が、いつしか彼の心を動かしていく。
前世の因縁と未来の希望が交差する、心温まる再会ロマンスファンタジーを、ぜひピッコマでお楽しみください。
(C)Studio1pic, Kang Yeon-Su, woonyang, dudu
「死に戻り王女、暴君の専属シェフになっちゃいました」
原作：Kang Yeon-Su
ネーム：woonyang
作画：dudu
滅びた国の王女・アリナは、幾度もの死を繰り返す中で、今度こそ平穏な人生を歩むと決意。
敵国で「リセ・クルーガー」と名を変え、料理人として静かに暮らしていたが、ある日助けた少年の正体は前世で自分を殺した暴君皇子だった！
生き延びるために料理していたのに、「お前の料理じゃなきゃダメだ」と言われ、まさかの専属シェフに！？
すれ違う運命、癒やしの食卓、そして逃れられない因縁。
“料理”が結ぶ、新たな人生と恋の物語が始まる。
「待てば\0(R)」で配定／毎週月曜日更新。
作品を読む :
https://piccoma.com/web/product/191254
Studio1picについて
社名：株式会社Studio1pic（Studio1pic Corp.）
代表者：キムヒョンジュ
所在地：ソウル特別市江南区鶴洞路335、タルンタワー5階
Studio1picはカカオピッコマの完全子会社であり、初のSMARTOONコンテンツ制作スタジオです。 Studio1picのコンテンツは、カカオピッコマが運営する日本No.1のマンガ・小説プラットフォーム「ピッコマ」の連載を皮切りに、韓国国内のプラットフォーム、さらにはグローバル展開を目指しています。 Studio1picは皆が共生できる創作環境を作るため最善を尽くしています。Studio1picは、読者の方々にはイチオシになれる最高の作品を提供し、クリエイターの方々には一緒に働きたいNo.1のスタジオとなれるよう邁進して参ります。
