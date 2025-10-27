料理でつながる運命の再会「死に戻り王女、暴君の専属シェフになっちゃいました」10/27（月）より独占配信スタート！

株式会社カカオピッコマ

・王女が運命を変える鍵は“料理”！？暴君皇子との再会から始まる、すれ違いロマンス

・「死に戻り王女、暴君の専属シェフになっちゃいました」作品ページ：

https://piccoma.com/web/product/191254

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)最新作「死に戻り王女、暴君の専属シェフになっちゃいました」の独占配信を2025年10月27日（月）より開始いたします。

何度も死を繰り返してきた滅亡国家の王女・アリナ。今世こそは運命から逃れようと、敵国で身分を偽り、料理人「リセ」として平穏に暮らすことを選ぶ。

しかし運命は残酷だった。彼女が助けた幼い少年の正体は、前世で自分を殺した暴君皇子・マクシミリアンだった。

「お前の料理じゃなきゃダメなんだ」

料理を通じて再び交差する二人の人生。生き延びるためだったはずの料理が、いつしか彼の心を動かしていく。

前世の因縁と未来の希望が交差する、心温まる再会ロマンスファンタジーを、ぜひピッコマでお楽しみください。

(C)Studio1pic, Kang Yeon-Su, woonyang, dudu「死に戻り王女、暴君の専属シェフになっちゃいました」

原作：Kang Yeon-Su

ネーム：woonyang

作画：dudu

滅びた国の王女・アリナは、幾度もの死を繰り返す中で、今度こそ平穏な人生を歩むと決意。

敵国で「リセ・クルーガー」と名を変え、料理人として静かに暮らしていたが、ある日助けた少年の正体は前世で自分を殺した暴君皇子だった！

生き延びるために料理していたのに、「お前の料理じゃなきゃダメだ」と言われ、まさかの専属シェフに！？

すれ違う運命、癒やしの食卓、そして逃れられない因縁。

“料理”が結ぶ、新たな人生と恋の物語が始まる。

「待てば\0(R)」で配定／毎週月曜日更新。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/191254

Studio1picについて

社名：株式会社Studio1pic（Studio1pic Corp.）

代表者：キムヒョンジュ

所在地：ソウル特別市江南区鶴洞路335、タルンタワー5階

Studio1picはカカオピッコマの完全子会社であり、初のSMARTOONコンテンツ制作スタジオです。 Studio1picのコンテンツは、カカオピッコマが運営する日本No.1のマンガ・小説プラットフォーム「ピッコマ」の連載を皮切りに、韓国国内のプラットフォーム、さらにはグローバル展開を目指しています。 Studio1picは皆が共生できる創作環境を作るため最善を尽くしています。Studio1picは、読者の方々にはイチオシになれる最高の作品を提供し、クリエイターの方々には一緒に働きたいNo.1のスタジオとなれるよう邁進して参ります。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ