第13回 大阪ほんま本大賞特別賞受賞作『大阪人も驚く 大阪超マニアック案内』（KAWADE夢文庫）、11月8日（土）に受賞記念イベントを開催！

今年で第13回を迎えるOsakaBookOneProject「大阪ほんま本大賞」にて、『大阪人も驚く 大阪超マニアック案内』（KAWADE夢文庫、税込792円）が、特別賞を受賞。（2025年7月25日発表）

OsakaBookOneProjectとは、「書店・販売会社の垣根を越えて、大阪に関する1冊の本を、力を合わせてみんなで売る。そして、そこで得られた利益の一部で、子どもたちに本を寄贈する」という趣旨のもと、関西の書店員・販売会社社員の有志で集まり、立ち上げられたプロジェクトです。2013年に発足し、有志で選出した文庫本を関西一円の書店で販売。第4回からは「大阪ほんま本大賞」という新たな通称のもと、「大賞」に加えて「特別賞」も新設され、2作あわせて大阪・関西の書店店頭で大きく展開してきました。 第13回となる2025年は、大賞に今村翔吾さんの小説作品『幸村を討て』（中公文庫）、特別賞に『大阪人も驚く 大阪超マニアック案内』（KAWADE夢文庫、税込792円）が選ばれました。

●受賞記念イベントを開催！

紀伊國屋書店 梅田本店丸善 高島屋堺店

大阪人も驚く 大阪超マニアック 対談 BOOK MEETS NEXT in OSAKA

日時：11月8日（土）開演14時

登壇者：大阪ほんま本大賞特別賞受賞 歯黒猛夫氏×大阪歴史博物館 館長 大澤研一氏

場所：ＯＭＭビル

入場：先着予約50名様無料 ※なくなり次第終了

主催：BOOK MEETS NEXT 事務局／出版文化産業振興財団

ほんま本大賞特別賞を受賞した歯黒猛夫氏と大阪歴史博物館館長大澤研一氏とが大阪の街を語りつくす！司会進行は紀伊國屋書店梅田本店の百々氏を交え本書にまつわる裏話や大阪の歴史、ディープスポットなど大阪を知り尽くせること間違いなし！！

詳細：BOOK MEETS NEXT 特設サイト(https://book-meets-next.com/archives/events/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e4%ba%ba%e3%82%82%e9%a9%9a%e3%81%8f-%e5%a4%a7%e9%98%aa%e8%b6%85%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%83%e3%82%af-%e5%af%be%e8%ab%87%e3%80%80book-meets-next-in-osak%e3%80%80)

第13回 大阪ほんま本大賞特別賞受賞作品『大阪人も驚く 大阪超マニアック案内』（KAWADE夢文庫、税込792円）と受賞記念イベントに、ぜひご注目ください！

●著者プロフィール

歯黒 猛夫（ハグロ タケオ）

1962年生まれ。大阪府岸和田市出身・在住。ライター＆編集プロダクション会社「オフィステイクオー」代表。著作に『大阪がすごい――歩いて集めたなにわの底力』（筑摩書房）など。大阪関連の雑誌等の執筆にも多数関わる。

●書誌情報

『大阪人も驚く 大阪超マニアック案内』（KAWADE夢文庫）

著者：歯黒猛夫

税込定価：792円（本体720円）

仕様：文庫判／224ページ

発売日：2024年9月12日

ISBN：978-4-309-48607-9

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309486079(https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309486079/)