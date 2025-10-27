【10月27日発売開始】まるで花魁！？　妖艶に舞う「鮭」のギフト。旬を迎えた「食べごろ」の鮭たちの色香ただようユーモラスなお魚セット『わたしって美味しいんです』限定販売スタート

株式会社三恒

https://www.zakoba.jp/c/sakana/sk/sk100

11月11日は「鮭の日」です！

創業から90余年。大阪市中央卸売市場本場内に本社を構える老舗水産物加工会社として、「鮭」を主力商品とし、「鮭」と共に歩んできた株式会社三恒（さんつね）。私たちにとっては、年に一度の記念すべき、そして感謝すべき１日です。

そこで！ 2025年「鮭の日」には、とっておきのオリジナルギフトセットを限定100セット発売することにいたしました！

その名も……

『わたしって美味しいんです』

販売価格：3,980円（税込）

なんともストレートで、しかしなかなか、インパクトのあるネーミングだと思いませんか。

蓋を開けてみると、さらに楽しんでいただけるかと思います！

「わたし温めるだけで美味しいんです」（by チリ産 銀鮭）

「わたしお酒と一緒だと美味しいんです」（by 北海道産 白鮭）

「わたし焼くだけで美味しいんです」（by カナダ産 甘口紅鮭）

「わたし白米と一緒だと美味しいんです」（by ロシア産 中辛紅鮭）

「わたし子どもたちから人気なんです」（by チリ産 無塩銀鮭）

産地も品種もおススメの食べ方も異なる５つの「鮭」たちに、それぞれに自分の魅力をアピールしたシールが貼られ、さらにお品書きにある特徴や召し上がり方の口調も、とってもエロチック！

広報部は、この商品を企画した商品開発部の女性スタッフに話を聞いてまいりました。

年間で300種類以上もの魚介類を扱う「ざこばの朝市オンラインショップ」のなかで「鮭」は最も人気のある商品です。そんな「鮭」たちがもしも「人間の言葉を喋るとすれば？」をイメージしてみました。きっと目一杯自分の魅力をアピールして、一番美味しい食べ方で自分を食べてほしいと、「鮭」たちはそれぞれ競いあうように喋ってくれたんじゃないかなと（笑）。そんな「鮭」たちの声を私たちが正しく代弁して、食べていただくお客様にしっかりとお伝えしよう。そんな思いで、ネーミングし、お品書きを作成してみました。読んでくださった皆様がクスッと笑って、「よしよし、そんなに美味しいなら食べてみようかな」なんて思って、楽しく食事してくだされば幸いです。

セットにした５種の「鮭」は、「ざこばの朝市オンラインショップ」にて、単品でも購入可能です。味はもちろん、塩加減、身の弾力、風味など、それぞれに異なりますので、ぜひ食べ比べてお楽しみください。特に「鮭の味には自信ある！…という「鮭ツウ」の方には、ぜひお試しいただきたいです。

さまざまな調味料でアレンジしても美味しくいただけることが「鮭」の最大の魅力です！

さらに！ 「鮭の日」にちなんで、世界中ここでしか入手できない、オリジナルの「鮭の人生ゲーム」もプレゼント。鮭の生態を学びながら、子どもさんから大人まで楽しく遊んでいただけるスゴロクとなっています。ぜひ、童心にかえって、元祖ボードゲームの決定版というべき「人生ゲーム」の鮭バージョンで楽しんでみてはいかがでしょうか。ちなみにこのゲーム、非売品ですので世界中どこを探しても、当サイト以外で入手することはできません！

サーモンピンクのラッピングにして可愛くお届けしますので、ご贈答用にもピッタリです。

ちょっぴり捻りのきいた新しい物に笑って喜んでもらえそうなお相手が頭に浮かんだら、ぜひプレゼントにして贈ってみてはいかがでしょうか。ご注文受付は、2025年10月27日（月曜）９時よりスタート。なくなり次第、販売完了となりますので、お早目にご注文くださいね。

■ざこばの朝市オンラインショップ公式HP

https://www.zakoba.jp/

