里山の生きもの観察会＜兵庫県川西市＞
NPO法人コクレオの森
黒川の晩秋の里山で、虫や植物の観察を楽しむ「生きもの観察会」を開催します。
里山では、昆虫たちが冬支度を始めています。鳴く虫や、日本最大のバッタに出会えるかもしれません。
当日は、秋の植物を使った草木あそびや、ちょっとした工作・実験も行います。
自然の中でじっくり観察しながら、「なぜ？」「どうして？」を一緒に考える時間を過ごしましょう。
生きものが大好きなお子さんとそのご家族にぴったりのイベントです。
ぜひ親子で、黒川の里山に遊びに来てください。
＜開催日時＞
11月9日(日) 10時～12時
＜場所＞
川西市黒川里山センター
（兵庫県川西市黒川字中尾264）
アクセスはこちら（ページ下部）(https://kurokawa-satoyama.jp/)
＜参加費＞
300円（5才以上お一人につき）
＜対象＞
5才以上・30名（親子・三世代大歓迎！）
※小学生以下は保護者同伴
※4才以下は無料
＜定員＞
30名
■場所・主催
川西市黒川里山センター
（指定管理者：NPO法人コクレオの森(https://cokreono-mori.com/)）
〒666-0101 兵庫県川西市黒川字中尾264
TEL: 072-738-0107
Email: info@kurokawa-satoyama.jp
ホームページ：https://kurokawa-satoyama.jp/
開館日：水曜～日曜日 9時～17時（月火祝・休み）