【青森・八戸】大衆とり酒場《とりいちず 青森八戸店》が10月26日(日)グランドオープン！【青森初上陸】

株式会社 FS.shake

関東を中心に全国へ展開中の鶏料理専門居酒屋【とりいちず】が、ついに青森県へ初上陸！

【個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 青森八戸店】が、2025年10月26日（日）にグランドオープンいたします。場所は八戸市十三日町の中心エリア。仕事帰りや買い物帰りにも立ち寄りやすい好立地で、

普段使いの一軒としてはもちろん、飲み会・女子会・二次会にもおすすめです。

🍻 グランドオープン記念キャンペーン

オープンを記念して、3日間限定のドリンクキャンペーンを開催！

10月26日（日）・27日（月）・28日（火）限定

何杯飲んでも！生ビール0円!!️

条件：

・ ご利用は2時間制

・ 飲み残しがある場合は正規料金を頂戴します

・ グループ全員が「とりいちず」公式Instagramをフォロー＆投稿にいいね必須

・ お一人様につき【350円（税抜）以上の商品を2オーダー必須】

・ お通し代別途頂戴します

公式Instagram：https://www.instagram.com/toriichizu_mania/

🍗 名物料理ラインナップ

・ 水炊き鍋：濃厚な鶏白湯スープをじっくり炊いた、とりいちず自慢の看板鍋。寒い季節にぴったり。

・ 今治焼鳥：鉄板でパリッと焼き上げる愛媛発祥の焼鳥スタイル。香ばしい香りが食欲をそそります。

・ 秘伝のかわ串：パリッじゅわっとやみつきになる1本99円（109円）の名物串。

・ 骨付鳥：スパイスの効いた豪快メニュー！ビールとの相性抜群。

・ 手羽唐スパチキ：1本59円（65円）で楽しめる高コスパ唐揚げ。秘伝スパイスがクセになる味わい。

水炊き鍋今治焼鳥秘伝のかわ串

コスパ抜群ドリンクメニュー

・ 生搾りレモンサワー 80円（税込88円）

・ バイスサワー 80円（税込88円）

・ 強炭酸ハイボール 80円（税込88円）

“安くてうまい”をとことん追求したとりいちずのドリンクメニュー。

仕事帰りの一杯や同僚とのサク飲みにぴったりです。

生絞りレモンサワー・強炭酸ハイボール・バイスサワーがいつでも８０円（税込み88円）♪

🍲 食べ放題＆飲み放題コースも充実

宴会や飲み会におすすめの“食べ飲み放題コース”もネット予約限定でご用意。

とりいちず自慢の鶏料理と名物鍋を存分に味わえます。

・ 今治焼鳥食べ放題＆飲み放題120分プラン 2,980円（税込）

・ 水炊き鍋食べ放題＆飲み放題120分プラン 2,980円（税込）

・ 今治焼鳥＆水炊き鍋 食べ放題＆飲み放題120分プラン 3,480円（税込）

・ 骨付鳥食べ放題＆飲み放題120分プラン 3,180円（税込）

・ 単品飲み放題120分 1,089円（税込）

是非、2025年の忘年会や新年会にもご利用ください！

※写真はイメージです

店舗情報

店舗名：個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 青森八戸店

住所：〒031-0042 青森県八戸市大字十三日町29-2

アクセス：本八戸駅から徒歩約10分／十三日町中心エリア

営業時間：平日16:00～翌4:00／土日祝13:00～翌4:00

TEL：0178-32-6694

オープン日：2025年10月26日（日）

URL：https://www.hotpepper.jp/strJ004445424/

席数：158席

🐔 とりいちずとは

「毎日通える価格と安心感」をテーマに、全国で展開する鶏料理専門の大衆居酒屋ブランド。

秘伝スープで仕上げる「水炊き鍋」、香ばしい「今治焼鳥」、パリじゅわ食感の「かわ串」など、

こだわりの鶏料理をリーズナブルに楽しめます。

また、生搾りレモンサワーやハイボールが88円から飲める“圧倒的コスパ”が人気。

地元飲みや会社帰りの一杯、週末の仲間飲みにぴったりの一軒です。

株式会社FS.shake

住所：東京都豊島区南池袋3丁目13-17 MASHITA5ビル 5階

TEL：03-5927-1703

お問い合わせ先： fsshake.pr@gmail.com

事業内容：飲食店経営

企業サイト：https://www.fs-shake.com/

担当者：國井（クニイ）



お問合せの際はPRタイムズを見たとご連絡いただけますととスムーズです。