11月2日 CAPINメガドンキ里親会 開催のお知らせ

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク




動物保護団体CAPIN（キャピン）は、2025年11月2日（日）11:00～14:00 に、メガドン・キホーテつくば店（つくば市学園南3-16-1） にて、わんちゃんたちとの出会いをつなぐ「CAPINメガドンキ里親会」を開催いたします。


当日は、保護された犬たちが新しい家族との出会いを待っています。


実際に触れ合っていただける機会となっておりますので、「保護犬を迎えたい」「ボランティアに興味がある」という方もぜひお気軽にお越しください。



また、スタッフが保護活動の現状や譲渡の流れについても丁寧にご説明いたします。


「見るだけ」「話を聞くだけ」でも大歓迎です。 小さな命たちに、ぜひ会いにいらしてください。



※荒天の場合や社会情勢を鑑みて、中止となる場合もございます。


※開催状況は、画像のQRコードまたは公式ブログにてご確認ください。



皆さまのご来場を、スタッフ一同・わんこ一同、心よりお待ちしております。




■ 開催概要

日時：2025年11月2日（日）11:00～14:00


場所：メガドン・キホーテつくば店（つくば市学園南3-16-1）


主催：認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）


備考：雨天・荒天時は中止の可能性あり。詳細は公式ブログをご確認ください。




■CAPINについて

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、犬猫の保護・譲渡、地域猫活動（TNR）、啓発活動などを通じて、「人と動物が共に笑顔で生きる社会」を目指しています。



公式サイト：https://www.capin.love/


Instagram：https://www.instagram.com/capin/




■ 本件に関するお問い合わせ

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）


理事長　坂本真子美


〒305-0051


茨城県つくば市二の宮2-7-20


Tel：029-851-5580


Mail：mail@capin.love