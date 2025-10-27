韓国新ブランド「FoRrr」、SIXTYPERCENTで1+1・セット販売イベント開催中！

株式会社シックスティーパーセント

韓国発の新鋭ブランド「FoRrr（フォルンルン）」が、SIXTYPERCENTにて10月23日から29日までの期間限定で冬のマフラーや手袋などのファッション雑貨が、期間限定のスペシャルイベント中！1+1・セット販売イベントを開催中！





韓国発のフェミニンブランド「FoRrr（フォルンルン）」は、2025年に設立された新進気鋭のブランド。「Confident in every step」をコンセプトに、どんなシーンでも自信と快適さを与えるデザインを提案。高品質かつ手に取りやすい価格帯で、20代女性を中心に人気を集めています。






これまでシューズを中心に展開してきたFoRrrが、今回60％での単独企画をきっかけに、約40％オフの特別価格で多彩なカラーのマフラーや手袋など冬にぴったりの新商品を公開しました。






■キャンペーン概要


セール期間：2025年10月23日 12:00 ～10月29日 23:59


▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202510-forrr-sale-11_elp
▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/forrr_official/


　


今回の企画を通じて、FoRrrはこれまでとは異なる冬のスタイルを提案。
柔らかな質感と多彩なカラーのアイテムで、寒い季節も自分らしいおしゃれを楽しめます。
この機会に、FoRrrならではの心地よい冬のコーディネートを体験してみてください。





■ 株式会社シックスティーパーセント


2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点


会社名　：株式会社シックスティーパーセント


代表者　：代表取締役　真部大河


所在地　：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階


設立　　：2018年7月


HP　　：https://corp.sixtypercent.com/



■ 60%


「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。


