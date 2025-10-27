韓国新ブランド「FoRrr」、SIXTYPERCENTで1+1・セット販売イベント開催中！
韓国発の新鋭ブランド「FoRrr（フォルンルン）」が、SIXTYPERCENTにて10月23日から29日までの期間限定で冬のマフラーや手袋などのファッション雑貨が、期間限定のスペシャルイベント中！1+1・セット販売イベントを開催中！
韓国発のフェミニンブランド「FoRrr（フォルンルン）」は、2025年に設立された新進気鋭のブランド。「Confident in every step」をコンセプトに、どんなシーンでも自信と快適さを与えるデザインを提案。高品質かつ手に取りやすい価格帯で、20代女性を中心に人気を集めています。
これまでシューズを中心に展開してきたFoRrrが、今回60％での単独企画をきっかけに、約40％オフの特別価格で多彩なカラーのマフラーや手袋など冬にぴったりの新商品を公開しました。
■キャンペーン概要
セール期間：2025年10月23日 12:00 ～10月29日 23:59
今回の企画を通じて、FoRrrはこれまでとは異なる冬のスタイルを提案。
柔らかな質感と多彩なカラーのアイテムで、寒い季節も自分らしいおしゃれを楽しめます。
この機会に、FoRrrならではの心地よい冬のコーディネートを体験してみてください。
■ 株式会社シックスティーパーセント
2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点
会社名 ：株式会社シックスティーパーセント
代表者 ：代表取締役 真部大河
所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階
設立 ：2018年7月
■ 60%
「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。
