韓国新ブランド「FoRrr」、SIXTYPERCENTで1+1・セット販売イベント開催中！

株式会社シックスティーパーセント

韓国発の新鋭ブランド「FoRrr（フォルンルン）」が、SIXTYPERCENTにて10月23日から29日までの期間限定で冬のマフラーや手袋などのファッション雑貨が、期間限定のスペシャルイベント中！1+1・セット販売イベントを開催中！

韓国発のフェミニンブランド「FoRrr（フォルンルン）」は、2025年に設立された新進気鋭のブランド。「Confident in every step」をコンセプトに、どんなシーンでも自信と快適さを与えるデザインを提案。高品質かつ手に取りやすい価格帯で、20代女性を中心に人気を集めています。

これまでシューズを中心に展開してきたFoRrrが、今回60％での単独企画をきっかけに、約40％オフの特別価格で多彩なカラーのマフラーや手袋など冬にぴったりの新商品を公開しました。

■キャンペーン概要

セール期間：2025年10月23日 12:00 ～10月29日 23:59

▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202510-forrr-sale-11_elp

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/forrr_official/

今回の企画を通じて、FoRrrはこれまでとは異なる冬のスタイルを提案。

柔らかな質感と多彩なカラーのアイテムで、寒い季節も自分らしいおしゃれを楽しめます。

この機会に、FoRrrならではの心地よい冬のコーディネートを体験してみてください。

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP