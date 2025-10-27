B2B ECプラットフォーム「グッズ」に全国120店舗以上の専門店で愛用される高品質ヘアケアブランド「B-GROUND」が登場！

goooods株式会社

全国120店舗以上のカラー専門店で愛用されるサロン品質のまつ毛美容液やシャンプー・トリートメントを展開するB-GROUNDが、goooods 株式会社（東京都新宿区）のB2B ECプラットフォーム「グッズ」で取り扱い開始。毎日使うからこそ実感できる高品質アイテムを、手に取りやすい価格でご提供します。ホームケアでもサロン帰りの美しさを叶えるこれらのアイテムを、ぜひお店の品揃えに加えてみませんか？

ブランド概要

B-GROUNDは、「より豊かなライフスタイルを提供し続ける」という使命のもとに誕生したヘアケアブランドです。「Customer Delight（顧客感動）」「Change with the Time（現状に合わせて変化する）」「Fair Profit（適正な利益）」の3つの理念を掲げ、単なる美容製品の提供にとどまらない、お客様の生活に欠かせない存在となることを目指しています。

美しくなれるアイテム【Be beautiful】、理想の自分になれるアイテム【Become】を通じて、よりよいライフスタイル【Better】を実現するための架け橋となる。それがB-GROUNDの存在意義です。

常にトレンドやマーケティング分析に基づき、ヘアケア市場をターゲットにした製品販売を行い、高品質で効果を実感できる商品を、手に取りやすい価格で提供しています。

バイヤー様へのご提案ポイント

B-GROUNDの最大の強みは、全国展開120店舗以上のカラー専門店で実際に使用されている商材を、一般のお客様にも手に取りやすい価格で提供できる点です。

プロフェッショナルが認める品質でありながら、日常使いしやすい価格帯を実現しているため、「質の良いものを求めているが、高すぎる商品には手が出ない」というお客様のニーズにぴったりマッチします。実際にサロンで使用して良さを実感したお客様が、ホームケアとしてリピート購入されるケースも多く、店舗での安定した売上が期待できます。

特に40代～50代の女性を中心に、日々のメンテナンスを大切にする幅広い年齢層のお客様から支持されており、ギフト需要にも対応できる品質とブランド力を持っています。

3 商品特徴

BASATTO／まつ毛美容液

保湿、ダメージ補修成分をたっぷり配合し、まつ毛に潤いを与え、ケアします。まつ毛を支えている土台の肌から健やかに整え、ハリ・コシのあるエネルギッシュなまつ毛に導きます。目元だけでなく、眉毛や髪の生え際にもお使いいただける多機能美容液です。

レディマ／プレミアムシャンプー・トリートメント

髪と頭皮の健康を考え抜いたヘアケアシリーズです。洗浄力と保湿力のバランスを追求し、髪を優しく洗い上げながら、必要な潤いは残す処方に仕上げました。トリートメントとの相乗効果で、サロン帰りのような艶やかな髪へと導きます。優雅で落ち着きのあるフローラルな香りで、バスタイムを特別な時間に変えてくれます。

iP Scalp／エッセンスローション

天然の芳香蒸留水を使用した、やさしく広がる上品な香りとさらっとした質感が特徴の頭皮ローションです。乾燥しやすい頭皮にうるおいを与え、根元からふんわりとしたボリューム感のある髪へ導きます。毎日朝晩の使用で、健やかな頭皮コンディションを保ちます。タオルドライ後や乾いた髪にスプレーし、やさしくなじませるだけの簡単ケアで、スタイリングもしやすくなります。

販売実績・活用シーン

B-GROUNDの製品は、全国のカラー専門店で商材として採用され、プロの美容師からも高い評価を得ています。サロンでの使用実績があるため、お客様への説明もしやすく、信頼性の高い商品としてご提案いただけます。

忙しい日常の中でも質の高いヘアケアを大切にしたい方々が、日々のメンテナンスとして愛用されています。また、効果と使用感の両方を重視する方々に支持されており、リピート購入も多い商品です。

美容室やサロン、セレクトショップ、ドラッグストア、ECサイトなど、幅広い販売チャネルでの展開が可能です。ギフトシーンでも人気があり、自分へのご褒美や大切な方へのプレゼントとしてもお選びいただけます。

