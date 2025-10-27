世代を超えて受け継がれた製法でつくられる「仁山 九回焼き紫竹塩」 日本販売開始

株式会社シンビジャパン

「仁山竹塩（インサンタケシオ）」は、ただの塩ではありません。

天日塩を竹の筒に詰め、黄土で封じ、松の薪火でじっくりと九回焼きあげるという、

非常に手間をかけた伝統製法でつくられます。

この「九回焼き」の技法は、1916年頃に竹塩の創始者・仁山（インサン）金（キム）師によって確立され、以後100年以上にわたり、仁山竹塩（インサンタケシオ）としてその家族によって受け継がれてきました。

竹塩は竹と松と塩の力が融合することで、独特のまろやかさと深みのある味わいが生まれます。

料理の旨みを引き立てられ、毎日の食卓が味わい豊かになる特別な塩として、多くの人々に愛されています。

自然の恵みを凝縮した竹塩は、味わうほど清らかさを感じさせてくれるような、伝統の知恵が息づく逸品です。

●九回焼き工程

⋆ 天日塩を竹筒に詰め、黄土でしっかり封をする

⋆ 松の薪火で焼き、焼きあがった塩を砕く

⋆ 上記の工程を計9回行って 9回目は約1,700℃で溶融・結晶化 ⋆ 結晶を粉砕し、パウダーまたは固形状に仕上げる



この過程を経ることで、竹の内側の硫黄アミノ酸や黄土のミネラル、松の火のエネルギーが塩に染み込み、特有の紫がかった色調と風味が生まれます。

紫色が示すもの：九回の焼き重ねた竹塩は、深い紫色になります。

この色は着色料を一切使わず、焼きの段階が進むことを示す視覚的なサインを示します。

●商品の詳細

色調：紫色系の結晶(パウダーにすると灰色っぽくなります)

香り：硫黄のニュアンスを含む独特の香り（原材料と焼き工程に由来）

形状：顆粒またはパウダータイプをご用意



■ 特徴

・ 80種類以上の微量ミネラルを含むといわれ、自然の恵みをそのまま活かした塩

・ 天然のアルカリ性質を持ち、まろやかで深みのある味わい

・ 九回焼きによって生まれるクリアな後味

・ 竹・松・黄土からの自然エネルギーを感じられる

粉末タイプ粒タイプ





●使い方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77777/table/184_1_eb64219e9e6faca559ede339c465ddbb.jpg?v=202510271028 ]

・塩味が強く出る場合があるため、少量ずつ使用し味を調節する

・粒の大きさによって溶ける時間などが異なるため、用度に応じて固形・粉末を使い分ける

●製品情報（概要）

名称：塩

商品名：仁山（インサン）竹塩

区分：食品（食塩）

原材料：海塩

製法：竹筒・黄土封・松材焼成（9回焼成、最終焼成約1,700℃）

添加物：化学的に合成された添加物は不使用

●販売サイト

「楽天シンビモール」

https://item.rakuten.co.jp/kanryubijin/ins-pow-0070/



株式会社シンビジャパン

東京都墨田区本所4-13-4

TEL03-6424-5304

Mail houjin@shinbee-japan.com

(お問い合わせはメールにてお願いします)