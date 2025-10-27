世代を超えて受け継がれた製法でつくられる「仁山 九回焼き紫竹塩」 日本販売開始

「仁山竹塩（インサンタケシオ）」は、ただの塩ではありません。


天日塩を竹の筒に詰め、黄土で封じ、松の薪火でじっくりと九回焼きあげるという、


非常に手間をかけた伝統製法でつくられます。



この「九回焼き」の技法は、1916年頃に竹塩の創始者・仁山（インサン）金（キム）師によって確立され、以後100年以上にわたり、仁山竹塩（インサンタケシオ）としてその家族によって受け継がれてきました。



竹塩は竹と松と塩の力が融合することで、独特のまろやかさと深みのある味わいが生まれます。


料理の旨みを引き立てられ、毎日の食卓が味わい豊かになる特別な塩として、多くの人々に愛されています。



自然の恵みを凝縮した竹塩は、味わうほど清らかさを感じさせてくれるような、伝統の知恵が息づく逸品です。





●九回焼き工程


⋆　天日塩を竹筒に詰め、黄土でしっかり封をする
⋆　松の薪火で焼き、焼きあがった塩を砕く
⋆　上記の工程を計9回行って 9回目は約1,700℃で溶融・結晶化 　　⋆　結晶を粉砕し、パウダーまたは固形状に仕上げる

この過程を経ることで、竹の内側の硫黄アミノ酸や黄土のミネラル、松の火のエネルギーが塩に染み込み、特有の紫がかった色調と風味が生まれます。


紫色が示すもの：九回の焼き重ねた竹塩は、深い紫色になります。


この色は着色料を一切使わず、焼きの段階が進むことを示す視覚的なサインを示します。







●商品の詳細
色調：紫色系の結晶(パウダーにすると灰色っぽくなります)
香り：硫黄のニュアンスを含む独特の香り（原材料と焼き工程に由来）
形状：顆粒またはパウダータイプをご用意

■ 特徴
・　80種類以上の微量ミネラルを含むといわれ、自然の恵みをそのまま活かした塩
・　天然のアルカリ性質を持ち、まろやかで深みのある味わい
・　九回焼きによって生まれるクリアな後味
・　竹・松・黄土からの自然エネルギーを感じられる




粉末タイプ

粒タイプ



●使い方


・塩味が強く出る場合があるため、少量ずつ使用し味を調節する


・粒の大きさによって溶ける時間などが異なるため、用度に応じて固形・粉末を使い分ける




●製品情報（概要）


名称：塩
商品名：仁山（インサン）竹塩　


区分：食品（食塩）
原材料：海塩
製法：竹筒・黄土封・松材焼成（9回焼成、最終焼成約1,700℃）
添加物：化学的に合成された添加物は不使用



●販売サイト


「楽天シンビモール」


https://item.rakuten.co.jp/kanryubijin/ins-pow-0070/






