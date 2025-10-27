“秋のカップスイーツ”でほっと一息「栗とくるみの白玉しるこ」「ほうじ茶ブランマンジェ」2025年11月2日(日)より販売開始

株式会社船橋屋

株式会社船橋屋（所在地：東京都江東区／代表取締役：神山恭子）は、2025年11月2日（日）より、姉妹ブランド・船橋屋こよみ店舗を中心に「栗とくるみの白玉しるこ」と「ほうじ茶ブランマンジェ」を期間限定で販売いたします。秋にぴったりの和洋カップスイーツが、季節のティータイムを彩ります。

■なめらか栗×香ばしクルミ「栗とくるみの白玉しるこ」

秋の味覚・栗のペーストと、自家製小豆を重ねた濃厚なおしるこ。ローストしたくるみを乗せた栗ペーストは、香ばしさと食感のアクセントが楽しめる贅沢な仕上がりです。もちもちの白玉や栗と絡めれば、ほっこり幸せな味わいに。

また、船橋屋こよみグランスタ東京店では、乳酸菌を加えたスペシャルバージョン「栗とくるみの白玉しるこプレミアム」をご用意。くず餅由来の「くず餅乳酸菌(R)」をプラスし、よりまろやかで身体にやさしい仕立てとなっています。

【商品概要】

商品名：栗とくるみの白玉しるこ

価格：630円（税込）

販売期間：2025年11月2日（日）～11月30日（日）

販売店舗：

・船橋屋こよみ（広尾本店、エキュートエディション渋谷店、ペリエ千葉エキナカ店）

・船橋屋一部店舗（エキュート赤羽店、エキュート日暮里店、エキュート立川店、大丸東京店、船橋東武店）

※船橋東武店は 2025年11月20日（木）～11月25日（火）のみ販売

※大丸東京店は週末のみ販売

【商品概要】

商品名：栗とくるみの白玉しるこプレミアム

価格：660円(税込)

販売日：2025年11月2日(日)～11月30日（日）

販売店舗：船橋屋こよみグランスタ東京店

※グランスタ東京店では、通常の「栗とくるみの白玉しるこ」のお取り扱いはございません。

■秋冬の定番スイーツ「ほうじ茶ブランマンジェ」

ブランマンジェとは、フランス語で「白い食べ物」を意味するデザート。生クリームとクリームチーズでコク、まろやかさを出しました。

香ばしいほうじ茶の香りがふんわりと広がる、和の要素を取り入れた洋風スイーツ。ほうじ茶を使用したブランマンジェの上には、つるんとしたほうじ茶ゼリーと水まんじゅう、そして甘酸っぱいプルーンをトッピング。やさしい甘さと多彩な食感が口の中で調和します。

心落ち着くひとときを演出する、船橋屋こよみ秋冬限定の人気商品です。

【商品概要】

商品名：ほうじ茶ブランマンジェ

価格：495円（税込）

販売期間：2025年11月2日（日）～冬季限定

販売店舗：船橋屋こよみ（広尾本店、エキュートエディション渋谷店、ペリエ千葉エキナカ店）

船橋屋こよみについて

船橋屋が創業200年を記念して立ち上げた姉妹ブランド。現在、広尾店・グランスタ東京店・エキュートエディション渋谷店・ペリエ千葉エキナカ店に店舗を構えております。看板商品である「くず餅プリン」をはじめ、季節ごとの旬を味わえるおしるこなど、和と洋を融合したオリジナルスイーツを展開。

根元的な食の喜びが楽しさ、また健康や美につながればという願いを込めて。驚きやめずらしさよりも、飽きずに懐かしい、ほっとできる空間と美味しく安全な商品を提供いたします。