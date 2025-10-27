MEMS+ダイナミックドライバーが生み出す芳醇の音世界、最大55dB低減のAIアダプティブANC対応完全ワイヤレスイヤホン「Air5 Pro+」

音科資訊科技株式会社

SOUNDPEATS（本社：中国・深圳、代表取締役社長：楊偉）は、MEMS+ダイナミックのハイブリッドドライバーを搭載した、AIアダプティブANC対応の完全ワイヤレスイヤホン「Air5 Pro+」を本日発売します。8月に店舗限定で先行販売を実施していたVGP金賞受賞のトップ・プレミアムモデルが、満を持して一般発売の運びとなりました。

発売を記念し、本製品の特別セールを実施します。クーポン適用で最大28%オフという大変お求めやすい価格で提供いたしますので、この機会にぜひご利用ください。

公式ページ：https://jp.soundpeats.com/products/air5-pro-plus

MEMS+ダイナミックのハイブリッドドライバーを搭載

2024年7月発売の弊社ヒットモデル「Capsule3 Pro+」に採用したMEMS+ダイナミックのハイブリッドドライバー技術を改良、さらなる音質向上を目指しました。優れた応答速度を誇るxMEMS Labs社製MEMSドライバー「Cowell」を、専用設計された高効率パワーアンプIC「XAA-2000 Aptos」で駆動することにより、繊細で歪の少ない正確な音表現を可能にしています。低域を担うダイナミックドライバーには、内部にデュアル銅線を採用したPU+PEEK素材のφ10mm複合振動板を採用、重厚さを漂わせつつもキレがある低音を描き出します。

高音質コーデックが”全部入り”、ロスレス&ハイレゾ再生も

Bluetooth SoCにQualcommの高性能チップ「QCC3091」を採用、ワイヤレスサウンドプラットフォーム「S3 Sound Platform」に対応しました。オーディオコーデックには最大96kHz/24bitというハイレゾ品質の再生能力を備える「aptX Adaptive」、CD品質44.1kHz/16bitのロスレス再生を実現する「aptX Lossless」をサポートすることにより、ワイヤレス環境でも高品質なサウンドをお楽しみいただけます。音質指向のワイヤレスオーディオに多数の採用実績を誇る「LDAC」、次世代Bluetoothオーディオ規格に採用された低遅延/高効率の「LC3」もサポート、高音質コーデックが”全部入り”です。

歴代ANC対応製品で最強、最大55dB低減のAIアダプティブANC

フィードフォワード+フィードバックのハイブリッド方式を採用するノイズキャンセリング機能は、耳元の装着状況を検出しノイズ低減効果を自動的に最適化する「AI適応型アクティブノイズキャンセリング機能（AIアダプティブANC）」に対応、弊社製TWSイヤホンでは最高水準の最大55dBノイズ低減レベルを達成しました。環境騒音検出精度95%、減衰レベル調整誤差3%以下という性能にくわえ、AIの働きにより周囲の雑音レベルや装着状況に応じてANCの効果を自動調整する、静寂性と快適性が両立した”新時代のノイキャン”です。

10分の充電で2時間再生、最大30時間の連続再生に対応

徹底した低消費電力設計により、イヤホン単体では約6時間、充電ケースをあわせると最大約30時間の連続再生が可能になりました※。急速充電にも対応、わずか10分の充電で2時間の再生が可能です。

※：AACコーデック、音量40%、通常モードで測定

マルチポイント接続に対応

Bluetoothのマルチポイント接続に対応、1台のAir5 Pro+を2台のPC／スマートフォンと同時接続できます。パソコンとスマートフォンを並行利用しているとき両方に接続していれば、パソコン側でビデオ会議が始まったとしても、スマートフォン側の音楽再生を停止しパソコンにつなぎ替えるなどの手間がかかりません。

聴感テストでEQ設定を最適化できる専用アプリ

iOS／Android OS対応の専用アプリ「PeatsAudio」では、内蔵マイクで聴こえを測定し EQ設定に反映させる「適応型イコライザー」のほか、微細な音質カスタマイズが可能な10バンドカスタムEQ、LDACのオン/オフなどの機能ををご利用いただけます。タッチ操作のアサインや音声ガイド言語の変更（日本語可）など、用途に応じた設定が可能です。本製品を末長くご利用いただくためのファームウェアアップデートにも役立ちます。

【Air5 Pro+の概要】

・MEMS+ダイナミックのハイブリッドドライバーを採用

・中高音域を担うMEMSドライバーはxMEMS Labs社製「Cowell」

・ダイナミックドライバーにはデュアル銅線使用のPU+PEEK素材φ10mm複合振動板

・Cowell専用パワーアンプICとして「XAA-2000 Aptos」を採用

・高性能Bluetooth SoC「QCC3091」を搭載、SnapDragon Soundをサポート

・LE Audioに対応、最新コーデックLC3をサポート

・可変ビットレートコーデック「aptX Adaptive」に対応、96kHz/24bit再生をサポート

・CD品質のロスレス再生が可能な「aptX Lossless」に対応

・高音質コーデック「LDAC」に対応、最大96kHz/24bit再生をサポート

・日本オーディオ協会のハイレゾオーディオワイヤレス規格認証済

・最大55dB低減、状況に応じてノイキャン効果を自動調整する「AIアダプティブANC」

・駅のアナウンスや突然の会話に対応できる外音取り込み（パススルー）モード

・ANCと音声通話用に左右各3基・計6基のマイクを内蔵

・音声通話時の環境ノイズを低減する通話用ノイズキャンセリング

・2台のデバイスをすばやく切り替えできる「マルチポイント接続」

・最短60msの低遅延ゲームモード

・イヤホン本体のみで6時間、充電ケース併用で30時間の連続音楽再生

・適応型イコライザー搭載の専用アプリ「PeatsAudio」に対応

・IPX5準拠の防水性能（イヤホン本体）

・購入から1年間のメーカー保証

【主な仕様】

【特別セールのお知らせ】

本製品の発売を記念し、10月27日（月）からAir5 Pro+の特別セールを実施します。大変お求めやすい価格で提供いたしますので、ぜひご利用ください。

セール期間： 2025/10/27（月）9:01 - 2025/11/4（火） 23:59

専用割引クーポン「SPA5PLSNEWS」適用で最終価格 11,074円、割引率28%

※：専用割引クーポンは、本プレスリリース上でのみ公開します。購入お手続の際、Amazon販売ページに手入力していただく必要があります。

【販売ページ】

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR54BMDR

【SOUNDPEATSについて】

SOUNDPEATS（サウンドピーツ）は、「HEAR THE DIFFERENCE」をブランドメッセージに掲げ、すべてのユーザーにより豊かな体験をお届けし、オーディオやデジタルガジェットの分野に新たなトレンドを巻き起こすべく、全力を尽くしています。

この数年間、SOUNDPEATSの製品はたくさんのオーディオファン、ガジェットファンの方々から評価をいただき、少しずつ認知度を上げて参りました。私たちの熱い想いとこだわりがぎゅっと詰まった製品を、より多くの皆様にお届けしたいと考えております。

＜本社 会社概要＞

社名 音科資訊科技株式会社

URL https://jp.soundpeats.com/

所在地 中国深圳市龍華区匯海広場B区1309室

設立 2010年

代表者 代表取締役社長 楊偉

事業内容 オーディオ・EC販売事業など

LINE@: @041flnyg

LINE公式： https://lin.ee/NaT2eju

公式サイト：https://jp.soundpeats.com

amazon.co.jp ストア：https://www.amazon.co.jp/soundpeats

X（旧Twitter）：https://www.twitter.com/SoundPEATS_JP

Instagram：https://www.instagram.com/soundpeats_jp/