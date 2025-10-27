遠州織物の洋服生産で生じる端材&ハギレをさなる幼稚園（浜松市）に提供します

株式会社HUIS

遠州織物を使用したアパレルブランド「HUIS（ハウス）」（本社：静岡県浜松市中央区神ヶ谷町）は、2025年11月13日、さなる幼稚園（所在地：浜松市中央区大平台4丁目9-1）に、洋服の生産過程で発生する遠州織物の端材＆ハギレを提供いたします。

HUISではこれまで、市内の小学校やこども園において遠州織物や地元の繊維産業についての出前授業を実施してきており、こども園は今回で6件目の訪問となります。

当日はスタッフが園を訪問して端材＆ハギレを手渡す予定です。また、園がおこなうハギレを使ったワークショップにも一緒に参加し、子どもたちとの交流を深めます。

当日のイメージさなる幼稚園（浜松市）

HUIS×さなる幼稚園 端材&ハギレの提供

日時：2025年11月13日（木）10:00～

場所：さなる幼稚園（浜松市中央区大平台4丁目9-1）

内容：HUISスタッフが園を訪問し子供達へ端材＆ハギレを提供するとともに、遠州織物についての解説を行う。その後、ワークショップを実施。

取り組みの背景と目的

現在、「HUIS（ハウス）」では、年間40,000着以上の製品を生産しています。洋服の生産過程では、裁断クズや仕上がり確認のためのハギレ生地などが発生し、それらは通常廃棄物となってしまいます。

当社では限りある資源の持続可能な取り組みの一環として、また、遠州織物の特別な風合いに触れ親しむことで子どもたちが地域の伝統産業を知ってもらうきっかけづくりとして端材＆ハギレの提供をしています。

遠州織物の端材遠州織物のハギレ

遠州織物アパレルブランド「HUIS（ハウス）」

浜松市を拠点とし全ての商品を遠州織物で製作するアパレルブランド。自社オンラインストアを販路の中心とするほか、全国６店のショールーム、及び全国約70店の取扱店で展開。旧式のシャトル織機が現存する遠州産地の利点を活かし、シャトル織機が生み出す特別な風合いと機能性を持った生地に絞った製品製作を行い、全国にファンが広がっている。一般のアパレルブランドとは異なり、産地・産業を訴求する製品製作と情報発信を行う。

書籍『HUIS.の服づくり -遠州発の産地発ブランドがアパレルの常識を変える-』（主婦と生活社）を2024年3月出版。

HUISは、遠州産地に現存する貴重な旧式の「シャトル織機」で織られた遠州織物を中心に製品展開していることが特徴。元・浜松市職員として産業振興に携わっていた経歴を持つ松下昌樹（代表）を中心に、夫婦で2014年からスタートした産地発のアパレルブランド。2024年には、主婦と生活社より書籍出版。渋谷スクランブルスクエア9F(garage内)の「渋谷ショールーム」は、旗艦店として国内外の来客で賑わう。「遠州織物」は世界的なアパレル高級シャツ生地として業界の中では古くから知られた生地。通常の20～30倍の時間をかけゆっくりと織り上げるHUISの生地は、特別な風合いと機能性を持つ。

