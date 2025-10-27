最初は2人、最後は6人。組合せが変わるたび物語が動き出す！？新感覚の体験型ミステリーゲームが誕生！

株式会社エクスペリフル

体験型エンタメ企画会社である株式会社Experiful（本社：東京都中央区 代表取締役：永易黎於)は、同社が運営するマーダーミステリーカフェ「探偵キャンプ」にて、2025年11月1日、ジュブナイルミステリーゲーム『夜明ケヨリモ向コウ側』をリリースすることを発表します。

【予約詳細はコチラ】

ジュブナイルミステリー『夜明ケヨリモ向コウ側』公式サイト(https://tanteicamp.experiful.jp/event/keyorimo/)

https://tanteicamp.experiful.jp/event/keyorimo/

◆探偵キャンプとは

探偵キャンプは、若者を中心に大人気の体験型ミステリーゲーム「マーダーミステリー(マダミス)」を誰でも気軽に楽しめる、カジュアルなカフェです。オシャレで開放的な店内で、リーズナブルにたくさん遊べることが魅力で、マダミス未経験者から上級者まで、幅広い方々が利用しています。初めての方にも、豊富な知識を持つスタッフが丁寧にレクチャーするので、安心して遊べます。銀座、新宿、横浜に３店舗あり、テレビ、ラジオ、雑誌、Youtubeなど、数々のメディアにも取り上げられている人気店となっております。(詳細：東京・横浜のマーダーミステリー専門店 探偵キャンプ(https://tanteicamp.experiful.jp/) )

◆『夜明ケヨリモ向コウ側』について

『夜明ケヨリモ向コウ側』は、少年少女が主人公となり、友情や成長を描きながら謎を解き明かす体験型の物語ゲーム(ジュブナイルミステリー)です。本作は章立てで進行する形式となっており、最初は「２人×３組」、続いて「３人×２組」、そして全員が揃い「６人×１組」と、組合せが変化しながら物語が進展していくのが特長となっています。シナリオ制作は、大人気マーダーミステリー作家である、木皿儀隼一氏、さくべえ氏が担当。両名が合作した前作『あなたの原罪(https://tanteicamp.experiful.jp/event/anatanogenzai/)』も、1,000名以上が体験する大人気作品となりました。そこで今回も、前作に引き続き、探偵キャンプ(プロデュース)と両名がタッグを組み、さらなる没入体験をお届けします。

◆作品あらすじ

6 月下旬。町から遠く離れた山奥の村に、しずかな雨が降り続いていた。

そこに居合わせた六人の少年少女は、抗えぬ運命の渦に飲み込まれていく。

痛みのない救いはなく、犠牲をともなわぬ光はない。

誰かの物語が幕を閉じたその場所で、ようやく希望の灯がともる。

――繋げ、命の灯火を。

夜明けよりも向こう側に辿り着くまで。

◆運営元「株式会社Experiful」について

「人生の豊かさは思い出の総量で決まる」という信念から、日本初の思い出ベンチャーとして立ち上がった体験型エンタメ企画会社です。これまで、マーダーミステリー専門店「探偵キャンプ」(https://tanteicamp.experiful.jp/)３店舗や、謎解きカフェ「はてな珈琲店」(https://hatenacoffee.experiful.jp/)３店舗、マーダーミステリーゲーム「ポケットミステリー(R)」(https://tanteicamp.experiful.jp/tanteiatelier/pocketmystery/)シリーズの出版、その他デスゲームや仮装謎解きイベント等の企画運営を行なってきました。その中で培ったノウハウを活かし、今回、新たな体験型ミステリーゲームであるジュブナイルミステリー『夜明ケヨリモ向コウ側』のリリースに踏み切りました。これらの事業を通じ、「思い出溢れるヒトで溢れる」社会の実現をミッションに、引き続き活動して参ります。

◆作品概要

◯作品名 ：夜明ケヨリモ向コウ側

◯プレイ人数 ：６名 (１名様から予約可能)

◯所要時間 ：４時間 ※感想戦含む

◯ジャンル ：ジュブナイルミステリー

◯参加料金 ：平日：4,500 円/名、土日祝：5,000円/名

◯会場 ：探偵キャンプ東京新宿店(https://tanteicamp.experiful.jp/locations/shinjuku/) (JR代々木駅徒歩３分)

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目３０－１１ MEPO1ビル 5階

◯運営企業 ：株式会社Experiful（ https://experiful.jp/ ）



◆会社概要

◎商号：株式会社Experiful (エクスペリフル)

◎代表取締役：永易 黎於

◎本社所在地：東京都中央区銀座一丁目１４ー１４中公ビル４階

◎連絡先：03-5577-2264 （ leo.nagayasu@experiful.jp ）

◎HP：https://experiful.jp/

◆ニュースリリースに関するお問い合わせ先

お問い合わせ先：株式会社Experiful 03-5577-2264(代表) Eメール： leo.nagayasu@experiful.jp



本リリース内容に関するご質問ご要望等ございましたら、上記までお気軽にお問い合わせください。

各種媒体の取材等のご連絡もあわせて承っております。

また合わせて、企業様、自治体様等の「体験型コンテンツを導入した研修を行いたい」「オリジナル体験型コンテンツの制作を依頼したい」といったご依頼も募集しております。お試し価格のリーズナブルなプランもございます。資料がございますのでお気軽にご連絡ください。