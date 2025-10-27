日韓交流会が名古屋で開催！韓国人の先生を招いた韓国語の勉強と交流ができるイベント

室屋アフィリエイト合同会社

2025年11月9日(日) に、名古屋市のアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)（運営会社：室屋アフィリエイト合同会社(https://muroyaaffiliate.co.jp/)、所在地：愛知県名古屋市西区那古野、代表：室屋清隆）にて、「日韓交流会」が開催されます。

＞詳細はこちら(https://www.kokuchpro.com/event/ad1b29d98bec972b2765c03975b1892e/3534713/)

韓国人も日本人も参加歓迎！

韓国好きが集まって語り、交流を深められる会です。実際に韓国語の先生を招待し、韓国語の授業もします。

セルフでドリンク飲み放題、お菓子も食べ放題で、リラックスした雰囲気の中で楽しめる交流イベントです。

＞お申し込みページはこちら(https://www.kokuchpro.com/event/ad1b29d98bec972b2765c03975b1892e/3534713/)

対象者

開催概要

- 韓国人と喋りたい人- 韓国が好きな人- 日頃勉強している韓国語を使ってみたい人- 韓国カルチャー好きの方[表: https://prtimes.jp/data/corp/135396/table/30_1_2cfa38808270dfa17f1ea20ee05b2c69.jpg?v=202510271028 ]

主催者について

>日韓結婚相談所you&i(https://www.youandi.website)



日本と韓国という２つの文化をつなぐ、国際的な出会い・結婚を支える相談所、you&i。

文化や言語の壁を越え、“運命のパートナー”との出会いを、しっかりとサポートいたします。



企業概要

名称：you&i（ユーアンドアイ）

事業内容：日韓（日本人×韓国人）を対象とした結婚相談および婚活サービスの提供。日本在住の方、韓国在住・韓国出身の方を対象に、無料カウンセリングからプロフィール作成、出会いの場の提供、交際・成婚まで伴走します。

特長：

日韓両国の言語・文化に精通したカウンセラーが在籍、言葉や習慣の違いによる不安を丁寧にケア。

登録会員は身分証明書による確認済み。安心して真剣な結婚を目指せる環境。

会員に対して、無料オンライン相談・プロフィール作成支援・データベース紹介・お見合い・交際・成婚までの一連の流れを体系的に提供。





＞お申し込みページはこちら(https://www.kokuchpro.com/event/ad1b29d98bec972b2765c03975b1892e/3534713/)

会場について

会場は、愛知県名古屋市にあるアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)というコワーキングスペース（カフェのようなお店）です。

アルコワーキングの店内交流会やパーティーなどのイベントにも使えます

参考：店内写真(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/photo/)

アルコワーキングは、室屋アフィリエイト合同会社が経営しています。

アルコワーキングでは「場所代0円」でイベント開催できる

アルコワーキングでは、交流会・セミナー・趣味会などのイベントを開催できます。

次のルールで貸し出しています。

＞詳しくはこちら(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventorganizer/)

当イベントも、ゲスト主催者によって企画されました。

アルコワーキングでは、こうしたイベントを月に20～30件ほど開催しています。

＞イベント一覧(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventcalendar/)