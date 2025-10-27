ファミスタYouTuberとオンライン対戦をしたい方を募集
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332714&id=bodyimage1】
2025年10月27日
ファミスタオンライングループ
ファミスタ東京
初代ファミスタ大阪交流会
ファミスタYouTuberとオンライン対戦をしたい方を募集
ファミスタYouTuber「たっちん」と初代ファミスタのオンライン対戦をしたい方を募集していますので、お知らせいたします。
1.募集内容等
内容：初代ファミスタのオンライン対戦をしたい方
対戦相手：たっちん
＊ランキング5位のプレイヤー（2025年10月19日現在）
対戦ルール：3試合
＊延長10回からタイブレーク（無死二塁）、Rチームなし、同じチーム不可
募集期間：2025年10月27日～11月14日
条件：（1）オンライン対戦の環境が用意できること
（2）対戦の様子をYouTubeで配信することに承諾できること
申込先：ファミスタオンライングループ（https://x.com/FSDB1027）
＊オンライン対戦の設定についてもサポートします
その他：対戦の様子はYouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@yumekentei）で配信します
2.ランキング情報
全国統一のレーティング制度を採用しており、ランキング情報（画像参照）は愛好家のグループにより管理・運営しています。
3その他
ファミスタは株式会社バンダイナムコエンターテインメントの登録商標です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332714&id=bodyimage2】
配信元企業：NPO法人夢検定協会
